Bolsa: será o ADIA o grande vendedor por trás do JP Morgan?

O mercado está desde a semana passada tentando descobrir quem é o misterioso vendedor “de Brasil” que atuou por meio do JP Morgan. Na semana passada, foram contratos de índice e, nessa, ações que compõem a carteira teórica diretamente. O assunto virou febre na fintuit. Todo mundo curioso para saber se há algum “gringo grande” desmontando posição em bolsa aqui. “Só pode ser essa a explicação”, é o que se ouvia.

Surgiu um forte candidato a autor das vendas: o fundo soberano de Abu Dhabi, o ADIA, que tem um valor estimado de US$ 850 bilhões sob gestão. O número exato pouquíssimas pessoas conhecem. É segredo mesmo.

A curiosidade sobre as vendas é para lá de pertinente. O Índice Bovespa caiu 10,1% em abril, o maior tombo desde março de 2020 — o mês em que o sentimento foi de apocalipse, com a chegada da covid-19. O investidor estrangeiro que vinha trazendo dinheiro para Brasil e puxando a bolsa, vendeu em abril — tirou mais de R$ 5,5 bilhões, depois de ter colocado mais de R$ 68 bilhões desde o começo de 2022.

O ADIA decidiu desmontar o time que fazia gestão de América Latina. A decisão foi tomada há cerca de um mês — muitos no mercado já sabiam — e faz parte um processo de transformação profunda da gestão, que vem ocorrendo há cerca de dois anos, e afetou a forma como é feita a alocação em diversas regiões.

Como o que se diz é que por trás do JP Morgan há um fundo soberano, o mercado juntou as informações. O destino da carteira do ADIA é algo que tem agitado a indústria de gestão de recursos há algumas semanas, pois há expectativa de que parte do cuidado dos recursos seja terceirizada. Mas, não está clara qual será estratégia, se esse é mesmo o caminho ou se a casa, que passou os últimos anos investindo em machine learning e inteligência artificial, adotará outros rumos.

