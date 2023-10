Água no chope? Heineken tem 3º tri mais forte e desafia Ambev

A disputa pelo copo de cerveja na mesa do bar está ainda mais acirrada. E com direito a mudanças de estratégia das duas gigantes do mercado: Ambev e Heineken, que detêm cerca de 60% e 20% dos volumes de cerveja vendidos, respectivamente.

Os números do balanço da Heineken divulgados na quarta-feira, 26, podem ter antecipado um terceiro trimestre mais difícil para a Ambev.

Se no segundo trimestre a dona da Brahma e da Skol tinha se saído melhor segundo analistas dos bancos de investimento que acompanham o papel, no terceiro trimestre o crescimento de um dígito alto (entre 8% e 9%) do volume total do grupo Heineken superou a indústria. Os números da Ambev serão publicados na próxima terça-feira, 31, mas o Bradesco BBI estima uma queda de 2% nos volumes vendidos no Brasil e o BTG Pactual (do mesmo grupo de controle da EXAME), 4%.

Para a dupla de analistas do Bradesco BBI, Leandro Fontanesi e Pedro Fontana, o balanço da Heineken mostrou uma mudança de rota. Chamou atenção dos analistas o fato de a receita do grupo ter crescido low-teens (algo na casa dos 10% a 13%), o que foi considerado baixo dado o avanço de volume.

A dúvida em questão é se essa diferença entre volume e receita de 1 a no máximo 4 pontos percentuais seria porque o mix ficou mais composto pela Amstel (rótulo mainstream) ou por redução de preço da marca premium Heineken– o que é bastante incomum na história do grupo.

Houve uma desaceleração do avanço de receita em comparação ao aumento do volume quando se observam os números dos trimestres anteriores. No primeiro trimestre do ano, a receita tinha crescido mid-twenties (em torno de 25%), enquanto o volume avançou um dígito alto. Os números do segundo trimestre não são claros. A companhia publicou apenas que a receita semestral cresceu low-teens e separou os volumes pelos segmentos: premium cresceu um dígito alto e mainstream, um dígito médio (o que seria cerca de 5%).

“A possível desaceleração no indicador de preço pode ser explicada por algum abalo na procura pela sua principal marca, a Heineken, que tem sido o principal pilar de crescimento do grupo nos últimos anos?”, perguntam os profissionais do Bradesco BBI.

Thiago Duarte e Henrique Bustolin, do BTG Pactual, destacam que a Heineken já superou os problemas de capacidade que teve durante a pandemia e dizem que parte desse desempenho em volume melhor do que a concorrência tem a ver com a antecipação dos aumentos de preço, mais concentrados no começo do ano. Isso estaria favorecendo o grupo dona da ‘verdinha’ no momento em que a Ambev promove reajustes.

Eles não acreditam que a receita por hectolitro da Heineken seja superior à da Ambev, que estimam um crescimento em torno de 10%, mas lembram que a administração da companhia reforçou que as economias de ganho de escala seriam importantes para ajudar a melhorar a lucratividade. “Isto significa que a concorrência pela fatia de mercado poderá continuar intensa”, escrevem.