A nova aposta da Suzano em celulose

Num pacote de investimentos de R$ 1,6 bilhão anunciado ontem, a Suzano destinou parte dos recursos para ampliar a aposta num novo – e promissor – mercado: o de celulose fluff, usada em produtos absorventes, como fraldas e tapetes higiênicos.

A companhia está investindo R$ 490 milhões na conversão de uma máquina em Limeira (SP) para a produção desse tipo de celulose, o que deve trazer um aumento de capacidade de 340 mil toneladas por ano em 2025. A unidade terá flexibilidade para operar tanto com a produção de celulose para papel quanto para fluff.

Na prática, a companhia está dobrando a aposta num segmento no qual entrou de maneira praticamente piloto em 2016, com um investimento na fábrica de Suzano (SP), com capacidade de produção de 100 mil toneladas.

O produto tem um prêmio de US$ 240 por tonelada sobre o soft, principal tipo de celulose produzido pela Suzano e que negocia hoje na casa dos US$ 530 por tonelada, disse Walter Schalka, CEO da companhia, a jornalistas em seu Investor Day.

Hoje, 78% da oferta global de fluff vem de três fornecedores localizados na América do Norte. E a expectativa é de que a demanda passe dos atuais 4,2 milhões de toneladas no mundo em 2022 para 7,8 milhões de toneladas em 2027.

A Suzano foi pioneira no desenvolvimento da celulose fluff à base de eucalipto, que resulta na chamada celulose de fibra curta. Hoje, o grosso da produção é feito de celulose de fibra longa.

“Houve questionamentos sobre o uso de fibra curta, que foram superados”, disse Leonardo Grimaldi, diretor executivo de celulose e logística da Suzano. “Estamos posicionados para ter um custo caixa de produção cada vez menor.”

Segundo a companhia, o projeto de Limeira poderá ser expandido para outras fábricas no Brasil – com ritmo ainda a ser definido. “O que podemos dizer é que o custo pós-conversão de máquinas aumenta ainda mais a nossa capacidade de estar no primeiro quartil de eficiência [para fluff]”, disse Grimaldi.

Retomada de preços e controle de custos

No encontro com investidores, a Suzano sinalizou que está confiante na retomada dos preços da celulose para papel, seu principal produto. Depois de fazer o pico e chegar a mais de US$ 600, o preço da commodity chegou a US$ 500 — com estoques cheios em diferentes regiões — e vem melhorando gradualmente, ainda que de forma lenta. No terceiro trimestre deste ano, os preços ficaram em US$ 530 por tonelada, 3% acima das expectativas de analistas.

“Os estoques estão baixos na Europa e caindo na China. Minha percepção é de que o mercado está bem. Ainda não há muita clareza a respeito dos fatores geopolíticos, mas não vejo nenhuma razão de disrupção em curto prazo”, disse Schalka.

Nesse cenário, a companhia deve adicionar mais 700 mil toneladas de celulose de produção no quarto trimestre do ano que vem, com a conclusão do Projeto Cerrado — enquanto as principais concorrentes não têm iniciativas similares para serem colocadas em prática.

Com a melhora nos preços da commodity, a Suzano voltou a entrar no radar dos investidores, recobrando recomendações de compra do sell-side. Segundo o BTG Pactual (do mesmo grupo de controle da EXAME), a ação da companhia é a que passou a fazer mais parte do portfólio de investidores brasileiros nos últimos meses entre as produtoras de materiais básicos listados na bolsa.

A Suzano vem apostando também no controle de custos. No terceiro trimestre, o custo de produção chegou a R$ 861 por tonelada produzida de celulose, ante R$ 937 no início deste ano. Para o quarto trimestre, é esperada uma queda de um dígito baixo no indicador.

Os investimentos de R$ 520 numa caldeira de biomassa Aracruz, anunciado ontem, vão contribuir para reduzir o custo caixa e investimento em manutenção no futuro, disse o diretor operacional de celulose, Aires Galhardo. A companhia anunciou também um investimento de R$ 650 milhões para ampliar a produção de papel sanitário tissue na mesma unidade, com capacidade de 60 mil toneladas por ano.

Outro ponto crucial para o controle de custos é o aumento das florestas próprias, para garantir matéria-prima a preços competitivos em meio ao descompasso entre a produção e consumo de madeira no mundo. De 2018 para cá, o preço da matéria-prima praticamente dobrou no Brasil.

Até 2024, quando entra em produção a nova fábrica no Mato Grosso, a expectativa é passar para 1,7 milhão de hectares em florestas plantadas. Olhando mais para o médio prazo, os planos são de passar de um consumo de terceiros de 36% hoje para 13% entre 2029 e 2032.

A empresa também está trabalhando em aprimoramentos genéticos capazes de trazer mais produtividade e fazerem a madeira mais resistente a fenômenos climáticos

Por enquanto, os preços atuais da celulose ainda fazem peso no balanço da companhia. Mesmo com o controle de custos, o Ebitda caiu mais de 50% na comparação anual, para R$ 3,7 bilhões.

A cifra, entretanto, surpreendeu analistas, que estimavam R$ 3,3 bilhões para o período. Além do aumento nos preços, a companhia mostrou custos menores do que o mercado estimava, o que reforçou as recomendações de compra para o papel.