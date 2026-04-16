Nubank encerra benefício de HBO Max grátis; veja quem será afetado

16 de abril de 2026 às 17:11
O Nubank retirou o acesso gratuito ao streaming HBO Max para clientes do cartão Ultravioleta. A mudança já está valendo desde o início desta semana.
A instituição começou a comunicar os usuários por e-mail sobre o encerramento do benefício, que deixará de ser oferecido gratuitamente. A partir de agora, quem quiser continuar com o serviço terá que pagar uma assinatura mensal.
O benefício era um dos diferenciais do cartão Ultravioleta, voltado para clientes de alta renda. Com a mudança, o acesso ao streaming deixa de ser incluído no pacote sem custo adicional.
Para manter o serviço, o banco passou a oferecer condições com desconto. O plano com anúncios sai por R$ 11,90 por mês; já o plano sem anúncios custa R$ 17,90 por mês
Os valores ficam abaixo dos preços cheios praticados no mercado, atualmente em torno de R$ 29,90 e R$ 44,90, respectivamente.