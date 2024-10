Suzano vê custo-caixa cair com fábrica do Projeto Cerrado e prevê redução de 1 dígito no 4º tri

A entrada em operação da planta em Ribas do Rio Pardo, do Projeto Cerrado, em 22 de julho, mostrou progressão acelerada nos ganhos de eficiência da Suzano, deixando a expectativa no mercado de que sua capacidade de redução de custos compense a atual pressão de preços do mercado.

No terceiro trimestre, o custo caixa da companhia ficou em R$ 863 milhões. Para o quarto trimestre, a administração da companhia está animada de que a redução de custo-caixa seja de dígito já no quarto trimetre e chegue a até um dígito alto em 2025.

"Do lado de custos, a entrada de um projeto que tem uma média menor que a nossa, ajuda a reduzir a nossa média de custo. Esse é principal item que contribui para nossa projeção no quarto trimestre e no ano que vem, além de retrofits que fizemos", disse Marcelo Bacci, CFO da companhia, em entrevista coletiva na manhã desta sexta-feira, 25.

Na noite de quinta-feira, 24, a companhia reportou lucro líquido de R$ 3,24 bilhões no terceiro trimestre, revertendo prejuízo de R$ 3,76 bilhões registrado no mesmo período do ano passado e superando as projeções de mercado.

"Os fundamentos da Suzano estão sólidos e suportam a tese de investimento na ação", escreveu o time do BTG Pactual (do mesmo grupo de controle da EXAME). O banco mantém recomendação de compra para o papel. Na manhã desta sexta-feira, a ação subia 3,43%.

"O ponto-chave para nós (olhando mais a fundo) é que a empresa está gerando um rendimento anualizado de FCFE (ex-capex de crescimento) próximo a 20%, o que consideramos uma conquista significativa (ainda não precificada). Isso reforça nossa preferência pelo papel", escreve também o time do BTG.

De acordo com Bacci, o resultado do trimestre mostrou os benefícios pelo aumento de volume de todos os negócios e pelo início da fábrica de Ribas. Por isso, a expectativa para os próximos trimestres é de continuidade de redução da alavancagem, que passou de 3,2x para 3,1x.

Apesar dos ganhos de eficiência com a entrada da planta de Ribas do Rio Pardo, a Suzano anunciou neste mês uma redução na produção de celulose de 4%, dado o ambiente de preços mais baixos para a commodity no mercado global. "Corte de produção não é novo normal, pode acontecer a depender do preço da celulose. E conforme os custos vão mudando, vamos revisitando essa equação. Para este ano, os 4% estão dados. Para ano que vem, estamos estudando ainda o que fazer", afirmou o CFO.

Alocação de capital e novas aquisições

A companhia também afirmou que apesar do programa de recompra de ações aberto, não tem pressa em executar essas operações e que a compra dos próprios papeís "depende de oportunidade".

Sem citar negócios-alvo, Bacci afirmou que a Suzano segue, sim, olhando para mais aquisições, principalmente do lado de embalagens e nos Estados Unidos, "um mercado interessante" para a companhia. Em outubro, a empresa concluiu a compra de plantas de papelcartão da americana Pactiv Evergreen.

"Vamos seguir olhando empresas em que o conteúdo de fribras virgens é interessante. Mercado de reciclagem está mais distante do que olhamos", afirmou.

O CFO também disse que a Suzano vai intensificar o plantio para atender ao aumento de capacidade e que a expectativa é de que as florestas prontas cheguem a mais de 75% em cinco anos, mas que não há necessidade de arrendamento de novas terras para essa meta.