Supley, da Max Titanium e da Probiotica, compra totalidade da Dr. Peanut

Passados dois anos da compra de 50% da marca de pasta de amendoim Dr. Peanut, a Supley, dona das marcas de suplementos Max Titanium e da Probiotica, está comprando a totalidade do negócio. O objetivo é dar uma injeção no crescimento na companhia, alcançando R$ 500 milhões de faturamento em até cinco anos. O valor do negócio não foi revelado.

Fundada no Paraná e sediada em Curitiba, a Dr. Peanut viu seu faturamento dobrar após a chegada da Supley, passando de R$ 60 milhões em 2022 para a casa dos R$ 120 milhões ao fim de 2023. “Tivemos uma grande sinergia comercial, conseguindo colocar o produto em mais canais de venda”, contou a CEO, Mariane Morelli em entrevista ao INSIGHT em dezembro.

Com a aquisição integral, o plano para os próximos anos é dar ainda mais musculatura ao negócio. Segundo a CEO, o planejamento prevê investimentos na ordem de R$ 30 milhões nos próximos três anos. Os recursos serão destinados à ampliação da capacidade produtiva, tecnologia, geração de demanda, inovação em novos produtos e fortalecimento da marca, com foco em branding e expansão nacional.

A projeção do grupo é de que a capacidade de produção chegue a 24 milhões de unidades por ano. Além da aquisição da marca, a Dr. Peanut traz consigo a fábrica que mantém no Paraná.

O grupo também projeta um crescimento anual de 20% no faturamento até 2025 com o lançamento de novas categorias e produtos, como snacks saudáveis e barras proteicas — segmento que representa 50% do consumo no canal alimentar.

Além de fortalecer sua presença no mercado nacional, a Dr. Peanut também está expandindo internacionalmente. Já presente em mais de 10 países, incluindo Dubai e Portugal, a marca planeja explorar novas parcerias estratégicas para acelerar a entrada em mercados-chave. Essa internacionalização é um pilar fundamental na estratégia do grupo, que quer diversificar suas receitas e consolidar a liderança em categorias de alto valor agregado.

Fundada em 2006 por Morelli e seus amigos de infância Alberto e Carlos Moretto, a Supley nasceu com capital próprio e sem recorrer a financiamentos externos. Em 2012, ampliou sua infraestrutura com a construção de uma fábrica em Matão, que permitiu atender à crescente demanda do mercado e, depois, fazer a primeira aquisição: em 2018 comprou a Probiotica, uma das primeiras empresas de suplementos do país, criada nos anos 80.

Além da aquisição da Dr. Peanut, a Supley tem duas negociações em andamento com acordos de confidencialidade (NDAs) assinados, visando alvos avaliados entre R$ 50 milhões e R$ 100 milhões. “A expectativa é de concluir os M&As nos próximos seis ou sete meses”, afirma Morelli.

A conclusão da aquisição da Dr. Peanut ainda depende da aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE).