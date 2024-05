Santander ganha novo voto de confiança com upgrade do BofA

O Santander voltou a ganhar voto de confiança no mercado na sequência de bons resultados do primeiro trimestre. Depois de um duplo upgrade pela equipe do Bradesco BBI — a recomendação foi de venda direto para compra —, foi a vez do BofA aumentar a aposta.

O banco americano, que já tinha elevado a recomendação da ação de venda para neutro em meados de fevereiro, agora está indicando a compra do papel, com preço-alvo passando de R$ 32 para R$ 36. Esse target dá um prêmio de 21% ao patamar atual de negociação da ação, cotada a R$ 29,60 nesta segunda-feira, 6.

Para o BofA, os três primeiros meses do ano marcaram um ponto de inflexão. “Há uma significativa recuperação de ganhos em andamento”, escrevem os analistas. O lucro líquido do Santander Brasil avançou 41% no primeiro trimestre de 2024 quando comparado com mesmo período de 2023. Segundo o banco, o Santander deve ser o mais rápido a entregar crescimento de lucro no setor.

A redução da taxa de juro do país tem ajudado a melhorar a operação. A inadimplência caiu no segmento de pessoas físicas e está no menor patamar em dois anos. Também foi a primeira vez em dois anos que a chamada margem com mercado ficou positiva, com o Santander registrando ganhos de R$ 333 milhões na tesouraria. De acordo com a equipe do BofA, esse cenário deve trazer ganhos de R$ 5 bilhões ao longo do ano para o lucro do banco, enquanto os empréstimos também crescem em ritmo acelerado.

Depois de uma limpeza no balanço, o Santander conseguiu uma melhoria “consistente” da qualidade de seus ativos, segundo o BofA. O portfólio de ativos renegociados, por exemplo, reduziu sua representatividade de 7,5% ao fim de 2022 para atuais 6%, demonstrando essa evolução gradual do cenário. Hoje, destaca o BofA, o custo do risco dos ativos do Santander Brasil está menor.

Diante dos números mais fortes, a equipe do banco de investimento acredita que o Santander deve reportar um retorno sobre patrimônio líquido (ROE) de 15% em 2024 e 17% em 2025. O ROE indica a capacidade do banco de rentabilizar seu capital. No último trimestre de 2023, esse indicador foi de 12,3%. Agora, o ROE chegou a 14,1%. A média dos últimos seis trimestres foi de um ROE de 11,9%.

Embora a ação tenha valorizado 7,8% na última semana, ainda acumula perda de mesma magnitude em 2024. Atualmente, o valor de mercado do Santander Brasil é de R$ 111,74 bilhões.