Um ano de guerra no Oriente Médio: As lições e o legado de 7 de outubro

Presidente Emérito do Council of Foreign Affairs

Há um ano, o Hamas matou cerca de 1.200 pessoas – em sua maioria civis – em Israel e fez mais de 250 reféns. O contra-ataque foi massivo: desde então, Israel reduziu grande parte de Gaza a escombros; mais de 40.000 de seus habitantes foram supostamente mortos, número que inclui entre 10.000 e 20.000 militantes do Hamas. Mais de 700 soldados israelenses perderam suas vidas lutando contra o Hamas e outros proxies apoiados pelo Irã.

O conflito está obviamente longe de terminar. Raramente há um dia sem novos ataques militares e vítimas. Dito isto, a fase mais intensa do conflito em Gaza parece estar diminuindo: com o Hamas militarmente enfraquecido, os líderes israelenses mudaram seu foco para o norte, atacando líderes e ativos do Hezbollah no Líbano. Portanto, não é cedo demais para tentar resumir e avaliar as lições e o legado do 7 de outubro.

Para começar, suposições podem ser perigosas. O ataque surpreendeu Israel pela segunda vez em sua história (a primeira foi o início da Guerra de Outubro de 1973). Embora houvesse avisos sobre o que o Hamas estava planejando, altos oficiais militares e políticos não os levaram a sério. Eles continuaram a posicionar a maioria dos batalhões das Forças de Defesa de Israel na Cisjordânia, deixando a fronteira com Gaza quase desprotegida. E, como ocorreu 50 anos antes, a complacência se mostrou custosa.

O ataque de 7 de outubro também demonstrou que o inimigo do seu inimigo não é necessariamente seu amigo. Por uma década, o governo israelense sob a direção do primeiro-ministro Binyamin Netanyahu forneceu apoio econômico substancial ao Hamas, com a esperança explícita de que isso posicionaria melhor o grupo para competir com a Autoridade Palestina (AP). O objetivo de Netanyahu era dividir os palestinos, enfraquecer a influência da voz mais aceitável internacionalmente do nacionalismo palestino e, assim, tornar impossível uma solução de dois estados.

Israel foi bem-sucedido demais em contribuir para o enfraquecimento da AP. Falhou em pensar que poderia comprar o Hamas.

As guerras são tanto políticas quanto militares. É possível vencer uma guerra no campo de batalha e ainda assim perdê-la. Israel fez exatamente isso em Gaza, ao optar por lutar uma guerra convencional contra um inimigo não convencional, sem um plano para o que vem depois.

O sucesso militar deve ser traduzido em arranjos duradouros de segurança e governança. Mas os funcionários israelenses se recusaram a avançar com uma proposta para qualquer um dos dois, temendo que um plano viável exigisse um papel para a AP, junto com uma força árabe de estabilização, o que impulsionaria o movimento em direção a um estado palestino e catalisaria disputas internas em Israel que poderiam derrubar o governo de Netanyahu.

Para piorar a situação, Israel está definindo o sucesso – a erradicação do Hamas – em termos que não podem ser cumpridos. Israel, assim, perde por não vencer, enquanto o Hamas vence por não perder. O Hamas, que é tanto uma ideia e uma rede quanto uma organização, inevitavelmente sobreviverá de alguma forma e manterá a capacidade de se reconstituir, especialmente no contexto emergente de uma ocupação israelense indefinida, sem concorrência de palestinos mais moderados.

O que aconteceu desde 7 de outubro também oferece algumas lições para aspirantes a mediadores. A persuasão sozinha não pode ser confiável para mudar o comportamento dos outros, sejam amigos ou inimigos. A diplomacia deve ser apoiada por incentivos e sanções, e às vezes cenouras e bastões devem ser abandonados.

Além disso, a diplomacia não pode ter sucesso se o mediador quiser mais o sucesso do que os protagonistas, que devem concluir por si mesmos que o compromisso e o acordo são preferíveis ao conflito contínuo. Quando os protagonistas concluem o contrário, nenhuma quantidade de mediação, por mais bem-intencionada que seja, pode ter sucesso.

O legado – ou mais precisamente, os legados – de 7 de outubro oferecem pouco terreno para otimismo. Uma solução de dois estados está mais distante do que nunca. Tal abordagem já era uma aposta remota antes de 7 de outubro, mas o último ano reforçou a dúvida dos israelenses sobre a viabilidade e a possibilidade de viver com segurança ao lado de um estado palestino independente.

Ao mesmo tempo, a resposta de Israel ao 7 de outubro fortaleceu as visões anti-Israel entre os palestinos em Gaza, na Cisjordânia e em Israel propriamente dito, e fortaleceu o apelo do Hamas, que, como seus apoiadores no Irã, não tem interesse na coexistência pacífica com Israel.

O resultado líquido é que o futuro provavelmente se assemelhará a uma "não-solução de um estado": controle israelense sobre o território entre o Mar Mediterrâneo e o Rio Jordão, uma população de colonos em expansão e frequentes confrontos entre as forças de segurança israelenses e o Hamas em Gaza e com milícias semelhantes ao Hamas na Cisjordânia.

Israel perdeu muito, não apenas em vidas e produção econômica, mas em reputação e posição nos Estados Unidos e no mundo. Uma geração mais jovem vê Israel mais como Golias do que Davi, mais opressor do que oprimido.

O antissemitismo aumentou. E com as perspectivas de uma solução de dois estados praticamente mortas, Israel pode enfrentar uma escolha binária entre ser um estado judeu e um democrático. O enfraquecimento do Hezbollah e dos Houthis, por mais bem-vindo que seja, não altera essas realidades.

Israel também pagou um preço na região. O Irã conseguiu o que pode ter sido um de seus objetivos originais para o ataque: dificultar a formalização de relações diplomáticas entre a Arábia Saudita, uma força poderosa no mundo árabe e islâmico, e Israel. Embora a condenação das ações de Israel desde 7 de outubro não impeça a cooperação de inteligência e militar com alguns governos árabes enfrentando a ameaça mútua do Irã, o governante do reino recuou sua abertura para normalizar as relações na ausência de um estado palestino independente.

Os EUA também pagaram um alto preço desde 7 de outubro. Perderam posição no mundo árabe por sua incapacidade de influenciar a política israelense e alienaram alguns em Israel com suas críticas e movimentos independentes.

Além disso, os EUA se veem novamente profundamente envolvidos no Oriente Médio, quando suas prioridades estratégicas são dissuadir a agressão chinesa na Ásia-Pacífico e conter a agressão russa na Europa. Tudo isso, sem dúvida, traz satisfação ao eixo antiocidental formado por China, Rússia, Coreia do Norte e Irã.

Nada disso era inevitável. Governos israelenses sucessivos escolheram enfraquecer a AP e subestimaram a ameaça representada pelo Hamas, que aproveitou para lançar seu ataque brutal. Israel então respondeu militarmente e de forma nenhuma politicamente.

E os EUA gastaram a maior parte de seu capital diplomático defendendo em vão um cessar-fogo que nenhum dos protagonistas queria. O preço humano, econômico e diplomático tem sido enorme, e o que já era a região mais problemática do mundo está ainda pior.

Direitos autorais: Project Syndicate, 2024. http://www.project-syndicate.com