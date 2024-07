Não deu para a Allos: Iguatemi e fundo BB compram fatia do Shopping RioSul

Depois de uma reviravolta que tirou a Allos do páreo, foi o Iguatemi quem levou a melhor e ficou com uma fatia do Shopping RioSul, na capital fluminense. O investimento do Iguatemi será de R$ 360 milhões.

O Iguatemi celebrou acordo com a Combrashop, dona de 46% do shopping, para participar do investimento destinado à aquisição de totalidade das ações da Brasc, veículo da Brookfield, em meio ao processo de desinvestimentos da canadense. A Brasc detém 54% no empreendimento.

O Iguatemi participará da operação em conjunto com o fundo de investimento imobiliário BB Premium Malls.

Em maio, a Allos, em um consórcio composto também por fundos imobiliários do BTG Pactual (do mesmo grupo de controle da EXAME), Vinci, XP e Capitânia, havia assinado um memorando para comprar a fatia da canadense, mas a Combrashop decidiu exercer o direito de preferência – o que levou à suspensão das negociações.

A companhia e o fundo farão a subscrição de Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs) de emissão de uma sociedade da qual a Combrashop é dona de todas as quotas representativas do seu capital social. Os recursos vão ser usados para comprar as ações da Brookfield.

Após a conclusão da operação, as participações serão as seguintes: Combrashop (50,1%), Iguatemi (16,6%) e BB Premium Malls (33,3%). O Iguatemi também será o administrador do shopping.

Em junho, quando o negócio foi suspenso, a Allos ainda afirmava ter interesse no ativo.