NA SUA CESTA: Track&Field ganha musculatura para operar no exterior

Entre disputas no trabalho e nos grupos de amigos, o aplicativo Gym Rats ganhou popularidade e muitos memes na internet. O número de academias também não para de crescer: de 2019 a 2024, o Brasil passou de 30 mil para quase 60 mil, segundo o Panorama Setorial Fitness Brasil da EY. E enquanto brasileiros malham mais, a Track&Field também ganha mais musculatura.

A marca de vestuário e itens esportivos cresce 25% ao ano desde 2019 – saltos constantes que fazem do papel um queridinho do mercado, com uma valorização de 60% desde o IPO, no fim de 2020.

Agora, com mais de 400 lojas, a Track&Field passa a olhar para fora como uma das avenidas de crescimento. O primeiro passo foi dado com a abertura de uma loja em Cascais, em Portugal, e a previsão é abrir mais duas unidades nos próximos meses: uma nova loja em Cascais e outra em Lisboa.

A internacionalização é uma estratégia clara para a empresa, e Portugal foi escolhido como o primeiro destino devido ao seu perfil de mercado, alinhado com a proposta da Track&Field.

“Abrimos nossa primeira loja em Cascais e estamos planejando abrir mais duas nos próximos meses: uma em Cascais e outra em Lisboa. A ideia é replicar o modelo de sucesso que tivemos no Brasil, mas adaptado ao perfil do consumidor local", afirma Fernando Tracanella, CEO da Track & Field, em entrevista ao Na sua Cesta, podcast do EXAME Insight.

Assim como no Brasil, a expansão internacional deve acontecer via franquias. “Nosso modelo de negócio é mais leve, porque operamos muito com franquias, então tem menos necessidade de investimentos e margem boa de produto. Essa combinação permitiu ao longo da história da companhia que o endividamento fosse zero. Sempre tivemos disciplina”, diz o executivo. Por aqui, 349 lojas são franquias e 53 próprias, e o plano é manter o ritmo de abertura de 40 unidades ao ano.

A marca também tem investido em novos verticais para fortalecer ainda mais sua presença no mercado de bem-estar. O TFC Food & Market, por exemplo, cresceu 60% ao ano, consolidando-se como uma solução completa para os consumidores que buscam uma alimentação saudável e produtos de qualidade.

Dentro dessa lógica, a Track&Field tem investido também na expansão do TFC, que deve chegar a 15 unidades até o fim do ano, desde São Paulo, Belo Horizonte e Brasília até João Pessoa e Salvador, por exemplo. Agora, está abrindo uma nova loja com o café no Rio de Janeiro. "Nosso objetivo é expandir o TFC de forma planejada. As lojas conceito, com o TFC, representam uma ampliação do nosso ecossistema. Estamos implantando essas lojas em cidades-chave para fortalecer a presença da marca, oferecendo não só os produtos de vestuário e acessórios, mas também opções de alimentação saudável e experiências completas para os consumidores."

Essas unidades, com áreas de café e mercado de alimentos saudáveis, têm se mostrado um diferencial, integrando a proposta de bem-estar ao cotidiano dos consumidores. “Essas lojas conceito são um exemplo do futuro que queremos construir. Elas são mais do que simples pontos de venda, são espaços de experiência e conexão com a nossa missão de promover saúde e qualidade de vida para nossos clientes”, completa o CEO.

Muito além do varejo

A Track&Field também fortalece sua estratégia por meio de parcerias e eventos. Com o Track&Field Experience sendo patrocinado pelo Porto, a empresa ajudará a organizar mais de 800 eventos em 2025.

Enquanto isso, tem feito da TFSports, sua plataforma de esportes e bem-estar, uma das maiores fontes de engajamento com seus consumidores. Com cerca de 955 mil usuários ativos e mais de 8.300 treinadores, a plataforma tem sido um diferencial estratégico.

Durante o primeiro trimestre de 2025, as receitas com eventos da plataforma aumentaram 35%, enquanto o número de participantes cresceu 57%. Esses números refletem o alto nível de engajamento que a marca consegue gerar, criando um ciclo de fidelização entre os consumidores.

“A plataforma TFSports é um reflexo de nossa missão de conectar as pessoas a um estilo de vida ativo e saudável. Não estamos apenas vendendo produtos, mas promovendo uma experiência completa, que inclui atividades físicas, aulas, e eventos de grande porte. As receitas de eventos crescem constantemente, e estamos muito animados com as possibilidades de monetização dentro desse ecossistema”, diz o CEO.