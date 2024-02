Meta tem resultados "espetaculares" no quarto trimestre e começa a distribuir dividendos

Os resultados do quarto trimestre da Meta provocaram um furor entre investidores. As ações sobem 12% no after hours, depois de a empresa reportar lucro de US$ 14 bilhões no quarto trimestre, 201% mais do que no mesmo período do ano anterior. Em perspectiva, a expectativa de analistas era de um lucro por ação de US$ 4,82 e a empresa entregou US$ 5,33. Para coroar tudo isso, pela primeira vez desde o IPO, a empresa vai distribuir dividendos trimestrais de US$ 0,50 por ação. O pagamento está "sujeito a condições de mercado e à aprovação dos diretores da companhia", de acordo com o documento enviado à SEC nesta quinta-feira.

Com isso, a companhia fica lado a lado com outras big techs, como a Microsoft, Apple e Oracle -- que também pagam proventos aos acionistas. Ainda numa iniciativa de aumento de retorno do capital, a Meta anunciou um programa de recompra de ações de US$ 50 bilhões.

O combo de notícias deixou o mercado rindo à toa. Operacionalmente, esse é o quarto trimestre consecutivo de crescimento de receita, mesmo em meio aos desafios regulatórios enfrentados pela companhia, c0mo preocupações sobre a segurança de crianças na internet. No período, a primeira linha do balanço totalizou US$ 40 bilhões, aumento de 25% em relação ao mesmo período do ano anterior. É o maior crescimento ano a ano de receita em mais de dois anos.

Esse gás vem principalmente a partir de novas descobertas em inteligência artificial, que melhoraram a capacidade de alcance dos anúncios exibidos pela plataforma: as ad impressions aumentaram 21% na comparação anual. O feito é memorável principalmente diante das restrições de privacidade impostas pela Apple desde 2021.

A companhia da maçã dificultou a entrega personalizada de anúncios de redes sociais ao possibilitar aos usuários um controle mais rígidos sobre os dados que são compartilhados com os aplicativos. Principalmente por causa disso, em 2022, a Meta teve um impacto negativo de US$ 10 bilhões em receita. A unidade de negócios de propaganda corresponde a 96,5% da receita da Meta, hoje.

No período, a Meta também aumentou o número de usuários plugados em suas plataformas. No Facebook, a base de usuários ativos diariamente atingiu 2,1 bilhões de pessoas, aumento em relação ao trimestre imediatamente anterior, quando o número era de 2,09 bilhões -- mostrando que a rede social está longe de morrer, ainda que tenha sua popularidade reduzida no Brasil na base de usuários mais jovens.

Somando todas as plataformas -- como WhatsApp e Instagram -- são 3,19 bilhões de pessoas plugadas à Meta hoje, ante 3,14 bilhões no terceiro trimestre de 2023.

A companhia deu indícios de que o bom momento deve continuar. O guidance para o primeiro trimestre é de uma receita de US$ 34,5 bilhões a US$ 37 bilhões, ante as estimativas de analistas de US$ 33,6 bilhões.

Os recordes da Meta coroam uma temporada de balanços otimista para as big techs.