Eneva levanta R$ 3,2 bi em oferta, a R$ 14 por ação

A Eneva acaba de fechar sua oferta subsequente de ações, levantando R$ 3,2 bilhões – sem colocar o lote adicional de R$ 1 bilhão que poderia vir a mercado se houvesse demanda extra.

A ação saiu a R$ 14 por ação, no valor garantido pelo BTG Pactual (do mesmo grupo de controle da Exame), que tem 38% dos papéis via o próprio banco e um veículo separado por principais sócios.

Ainda não está claro a fatia que vai ficar com o banco. Mas, segundo fontes, a demanda de mercado girou em quase R$ 1 bilhão, vindo principalmente de investidores long-only. Metade dessa demanda veio de estrangeiros e metade de locais.

“Houve um esforço grande dos bancos coordenadores para trazer investidores de qualidade na oferta”, pondera um gestor que acompanhou de perto o processo.

A Cambuhy, dos Moreira Salles, que tem 20% do capital, não acompanhou a oferta.

Com a expectativa de uma oferta quente, no começo da semana, a Eneva chegou a ser negociada acima dos R$ 14 garantidos pelo BTG, beliscando os R$ 14,20 na segunda e na terça-feira.

Mas, em meio à virada de mão do mercado, o papel perdeu o patamar na terça-feira, diminuindo o apetite de fundos multimercados e mais táticos que poderiam estar de olho na arbitragem dos papéis.

“Quem entrou é quem quer construir uma posição maior e de mais longo prazo na companhia”, afirma um outro investidor da empresa. Hoje, o papel fechou a R$ 13,95.

Dos recursos captados, R$ 1,2 bilhão será usado para comprar duas térmicas do BTG – a Gera Maranhão e a Linhares – com pagamento em dinheiro.

Outras duas térmicas serão adquiridas com pagamento em ações. A Eneva vai emitir mais 126 milhões de ações, também a R$ 14, avaliando essas duas térmicas em R$ 1,7 bilhão.

A depender do quanto o BTG leve na oferta-base, a sua participação pode passar dos atuais 38,3% para uma faixa entre 41% e 50%. (O aumento de participação virá integralmente via o veículo dos sócios.)

O restante dos recursos vai dar fôlego à companhia e reduzir seu endividamento, hoje em 4,2 vezes para algo mais próximo de 2,5.