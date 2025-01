Johnson & Johnson faz aposta de US$ 15 bi em saúde mental

Repórter Exame IN

Enquanto boa parte da atenção da indústria farmacêutica está voltada para a corrida pela liderança nos medicamentos para obesidade com Ozempic e cia, a Johnson & Johnson fez uma aquisição bilionária de olho em outro mercado que ganha relevância em todo o mundo. A farmacêutica anunciou a aquisição da Intra-Cellular Therapies, empresa focada no desenvolvimento de terapias para transtornos do sistema nervoso central.

O negócio, avaliado em US$ 14,6 bilhões, inclui o Caplyta (lumateperona), medicamento inovador aprovado para o tratamento de esquizofrenia e depressão bipolar, além de uma promissora linha de pesquisas clínicas.

A aquisição reforça a estratégia da Johnson & Johnson em capturar oportunidades no crescente mercado global de medicamentos para saúde mental, que tem visto aumento na demanda devido às altas taxas de diagnósticos de transtornos psiquiátricos e ao envelhecimento da população.

Segundo estimativas, mais de 1 bilhão de pessoas convivem com transtornos neuropsiquiátricos ou neurodegenerativos no mundo. Nos EUA, só o transtorno depressivo maior afeta 21 milhões de adultos.

A empresa destacou que o Caplyta tem potencial de gerar mais de US$ 5 bilhões em vendas anuais no pico e pode se tornar o novo padrão de cuidado em transtornos como depressão maior (MDD) e sintomas depressivos associados ao transtorno bipolar I e II. O medicamento também é aprovado como terapia auxiliar com lítio ou valproato.

O Caplyta é o primeiro e único tratamento aprovado pela FDA (Food and Drug Administration, a Anvisa dos EUA) para depressão bipolar I e II como monoterapia ou terapia combinada. Estudos clínicos também apontam seu potencial como terapia auxiliar para transtorno depressivo maior, com melhora significativa nos sintomas depressivos em relação ao placebo.

O portfólio adquirido inclui também o ITI-1284, um composto em Fase 2 para transtorno de ansiedade generalizada (GAD) e psicose relacionada ao Alzheimer. Além disso, há estudos clínicos em andamento para bipolaridade com episódios maníacos e prevenção de recaídas em esquizofrenia.

Mas, ainda que seja estratégica, aquisição seja uma jogada estratégica, analistas alertam para possíveis entraves regulatórios. Para Jeff Jonas, da gestora Gabelli Funds que acompanha , o acordo pode enfrentar desafios junto à Comissão Federal de Comércio (FTC, o Cade deles), dada a sobreposição entre o Caplyta e outros medicamentos da J&J em esquizofrenia e depressão. “Embora os mecanismos de ação sejam diferentes, o mercado pode considerar que a aquisição reduz a concorrência,” diz.

A conclusão da transação é esperada para o final de 2025, sujeita às aprovações regulatórias e dos acionistas da Intra-Cellular Therapies.