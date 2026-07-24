A gestora brasileira que transformou crise imobiliária em aposta de US$ 790 milhões em Miami

O Lore Development Group (LDG), joint venture do Grupo Leste com o Opportunity, vai investir cerca de US$ 790 milhões em um novo empreendimento imobiliário em Miami Beach. Localizado no endereço 1250 West Avenue, o projeto residencial terá Valor Geral de Vendas (VGV) estimado em US$ 1,1 bilhão e será lançado oficialmente em novembro, durante a Art Basel, principal feira de arte contemporânea da cidade. O empreendimento leva a assinatura do arquiteto brasileiro Marcio Kogan. "Nossa marca é a localização e o projeto", diz Stephan de Sabrit, managing partner do Grupo Leste. O investimento conta com a parceria do Grupo Terra.

No local, atualmente, há um prédio de 30 andares — e 238 unidades de apartamentos —, que será derrubado. Serão 30 meses de obras a partir do lançamento oficial, no fim do ano.

1250 West Ave, novo empreendimento da LDG com Grupo Terra (Grupo Terra/Divulgação)

Tristeza de uns, alegria de outros

O terreno, que agora pertence ao LDG, pertencia ao JDS Development Group, do incorporador americano Michael Stern. Ele se enrolou com garantias dadas a um outro empreendimento, também em Miami, que seria o primeiro branded residence da Mercedes-Benz nos Estados Unidos.

Sem recursos para honrar empréstimos que somam US$ 750 milhões, Stern passou a ser cobrado em US$ 100 milhões pela americana Cottonwood, gestora de private equity imobiliário que adquiriu parte da dívida originalmente detida pelo Maxim Credit Group.

Sufocada por credores, a JDS então teve que se desfazer dos planos na 250 West Ave. "Ele estava no processo de adquirir as unidades existentes, mas, por causa desses problemas, teve que se desfazer do projeto antes de adquirir todas elas", explica de Sabrit. "Onde havia um problema, nós vimos uma oportunidade única de ingressar em um projeto bacana por um preço muito bom e finalizar o projeto". A LDG aproveitou parte das licenças obtidas pela JDS.

Por dentro do projeto do arquiteto Marcio Kogan (Grupo Leste/Divulgação)

De Leste a Oeste

O Grupo Leste tem mais de R$ 4,5 bilhões no portfólio. A gestora de ativos alternativos fundada pelo executivo Emmanuel Hermann, que tem sede em Miami, atua em duas principais frentes: real estate e private equity. "Queremos ser vistos como uma originadora de bons negócios", diz Guilherme Loiacono, sócio e diretor comercial do Grupo Leste. "Apesar do DNA brasileiro, somos percebidos como uma gestora americana". Hoje, um terço do capital alocado em seus fundos vem de investidores latino-americanos. O restante é americano.

A gestora também investe em empresas de tecnologia em estágio avançado de desenvolvimento, próximas da abertura de capital. Entre as apostas do portfólio estão a OpenAI, criadora do ChatGPT, e a Prometheus, startup de inteligência artificial cofundada por Jeff Bezos e Vik Bajaj. O Grupo Leste também manteve uma participação na SpaceX, vendida durante o IPO da companhia, concluído neste ano e que movimentou cerca de US$ 86 bilhões.

Como investidor em real estate, o Grupo Leste também aposta nas coincidências do mercado imobiliário. A sede da gestora, em Miami, terá como vizinho o family office de Sergey Brin, cofundador do Google ao lado de Larry Page. As obras estão em fase final. Se a proximidade renderá negócios, ainda é cedo para dizer.