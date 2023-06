Melhores e Maiores chega à 50ª edição e EXAME lança projeto especial mirando o futuro

Maior e mais tradicional publicação de economia e negócios do Brasil, a EXAME tem como missão desenvolver o capitalismo do país, celebrando suas conquistas e debatendo seus desafios. Em 2023, um marco em nossa trajetória chega à 50ª edição com vigor renovado, a premiação Melhores e Maiores.

Desde 1974, destacamos e premiamos, em ranking e publicação anual, as melhores empresas do Brasil em seus setores de atividade. É um trabalho detalhado que ajudou a moldar a história do capitalismo no país. Melhores e Maiores foi pioneira em jogar luz sobre dados e números que espalharam a boa gestão pelo país, num contexto com menos transparência e com mercado de capitais muito menor que o atual.

“Considerada, ainda, como uma informação que não deve ser conhecida pela concorrência, o valor das vendas foi uma cifra particularmente difícil de identificar”, afirma a primeira edição. Os editores e pesquisadores trabalharam 18 meses, e examinaram 10 mil balanços de empresas, num esforço que demandou 212 horas de processamento e 18 milhões de cálculos de computadores muito menos velozes que os de hoje em dia.

O cenário em 2023, claro, é muito diferente. Mas o desafio de premiar as maiores e as melhores empresas do Brasil não está menos complexo. Este ano, mais uma vez, a EXAME tem como parceiro técnico a escola de negócios Ibmec, responsável por levantar informações que incluem também critérios ESG (ambientais, sociais e de governança).

A cobrança, e as expectativas, são cada vez maiores sobre as empresas, e a EXAME tem sido parceiro fundamental nesta evolução. Com Melhores e Maiores 50 anos chegamos a um novo marco em nossa caminhada para desenvolver o capitalismo brasileiro. A EXAME lança um site novo, que a partir de agora acompanhará as melhores empresas do Brasil não apenas em uma publicação anual, mas durante todos os dias do ano, com informações, análises e dados.

Também vamos, ao longo dos próximos meses, mergulhar no passado para debater o futuro. Contaremos as histórias e daremos destaque aos campeões históricos de Melhores e Maiores, mostrando sua evolução ao longo dos últimos 50 anos. São centenas de empresas que construíram a história do Brasil, e que serão protagonistas em nossa cobertura ao longo de 2023, em nosso site, revista, programas e redes sociais.

Melhores e Maiores 50 anos terá também premiações especiais para as melhores empresas da história, além de eventos, entrevistas e reportagens que convidarão essas empresas emblemáticas a debater o futuro. Como será o Brasil dos próximos 50 anos? Que desafios do presente se apresentam? De que forma empresários brasileiros podem transformá-los em oportunidades de longo prazo?

Num país como o Brasil, com inúmeras questões urgentes a serem resolvidas, olhar o longo prazo é especialmente difícil. Mas este é o papel da EXAME, e esta é a oportunidade que os 50 anos de Melhores e Maiores nos brinda. Nas próximas semanas convidaremos as empresas, os leitores, assinantes e anunciantes a nos acompanharem nesta jornada única.