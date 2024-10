Cteep sobe forte com possibilidade de acordo com governo de SP em processo de R$ 2,4 bi

Editora do EXAME IN

As ações da ISA Cteep — normalmente previsíveis e pouco voláteis — sobem 4% e lideram as altas do Ibovespa desde a manhã de hoje, após o anúncio de que a companhia está tentando uma conciliação com a Fazenda de São Paulo em um processo pelo qual tem ao menos R$ 2,4 bilhões a receber.

É mais de 10% do valor de mercado da transmissora de energia, que valia R$ 18 bi ao fim do último pregão.

Investidores estão debruçados, tentando entender as reais chances de acordo e em que termos.

SAIBA ANTES: Receba as notícias do INSIGHT no seu Whatsapp

Mas fato é que o comunicado colocou no radar a possibilidade de recebimento de ao menos parte do valor. Com um processo com a possibilidade de um longo caminho até o STF, ninguém colocava um centavo na conta.

Até hoje, a Cteep paga parte da pensão de aposentados que entraram na empresa antes de 1973 (na época, ainda como antiga Cesp, estatística ). É uma conta que dá cerca de R$ 200 milhões ao ano, nas contas do Itaú BBA.

A empresa entende que se trata de uma obrigação da Fazenda estadual, e vem questionando a obrigação em diversas ações na Justiça, que já tinham chegado à segunda instância, no Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Todos os pagamentos constam no “contas a receber” do balanço da Cteep, que somava os R$ 2,4 bi ao fim do segundo trimestre. (Não está claro se o valor teve correção monetária — ou seja, pode ser maior.)

Caso feche um acordo com desconto, haveria um impacto contábil negativo no balanço, mas uma boa entrada de caixa. A empresa também estaria livre das despesas.

A investidores, a empresa sinalizou que a tentativa de conciliação partiu de ambas as partes, mas ainda está em estágios iniciais.

De acordo com o comunicado ao mercado, a ação que corria no STJ fica suspensa por 180 dias. Caso não haja acordo, o processo volta a correr.