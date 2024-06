Com taxação de importados e melhora do crédito, Citi vê sinais positivos e dá compra para Renner

Embora 2023 tenha sido difícil e 2024 ainda esteja desafiador para a Lojas Renner, a equipe do Citi está mais otimista com o papel e vê o início de uma recuperação, na esteira dos resultados do primeiro trimestre acima das expectativas do mercado. O time do banco americano passou a recomendar compra da ação, mas reduziu o preço-alvo de R$ 18,40 para R$ 18, um prêmio de 39% sobre o fechamento de quarta-feira.

Incorporando os números do primeiro trimestre e o cenário desafiador de curto prazo, o banco afirma que a ação está a um preço atrativo, negociando a 10 vezes em relação ao lucro estimado para 2025. “Acreditamos que a ação deveria ser negociada, pelo menos, a 13 vezes”, escrevem os analistas.

Uma das alavancas, de acordo com a equipe, é a perspectiva de que as importações até US$ 50 de plataformas online como a Shein, serão taxadas. Na quarta-feira à noite, o Senado aprovou o texto que institui um imposto federal de 20%, além do ICMS existente de 17%. "Isso deve ajudar a nivelar o campo de jogo, mesmo sem prejudicar os planos de crescimento de certos concorrentes no país”, escreve o banco.

SAIBA ANTES: Receba as notícias do INSIGHT no Whatsapp

O banco reconhece que o clima de abril e maio não ajudou a coleção de outono-inverno e que as enchentes no Rio Grande do Sul devem ter impacto significativo para a Renner no segundo trimestre, mas acredita que a melhora mais ampla no ciclo de crédito é suficiente para dar tração à retomada da varejista.

Os analistas destacam os resultados positivos da divisão de financiamento ao consumidor, a Realize. Não só as provisões diminuíram (e ficaram bem abaixo das expectativas do Citi), como a relação de cobertura para os empréstimos inadimplentes acima de 90 dias superou 100%.

“Embora sejamos cautelosos quanto ao impacto das enchentes no RS (cerca de 10% do portfólio de crédito vem do estado), a empresa está indicando que o processo de recuperação dos resultados somada à concessão de crédito no segundo trimestre continua sendo uma ‘realidade’.”

A ação da Renner subia 3,41%, para R$ 13,33, perto das 14h. No ano, no entanto, ainda acumula perda de mais de 22%.