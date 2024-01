Com follow-on ‘surpresa’, Inter quer até US$ 184 milhões

Numa operação inesperada, o Inter anunciou agora a noite uma oferta de cerca de US$ 160 milhões em ações – considerando o preço de tela – e que pode chegar a mais US$ 24 milhões, caso haja demanda. Ao todo, seriam pouco mais de R$ 900 milhões para o caixa, cerca de 10% do valor de mercado do banco da família Menin.

Com a ação negociada a um múltiplo de 1,3 vez seu valor patrimonial e sem necessidade de levantar caixa para fortalecer seu balanço, o follow-on pegou o mercado de surpresa.

A empresa está sinalizando aos investidores que se trata de uma oferta “tática”, voltada para aumentar a liquidez do papel, que ainda é baixa na Nasdaq, apontam fontes ouvidas pelo INSIGHT.

Desde a listagem na bolsa americana há um ano e meio, a maior parte das negociações de Inter está concentrada no BDR, que negociou US$ 13,5 milhões em média nos últimos doze meses, enquanto o papel na Nasdaq a liquidez foi pífia, de US$ 2 milhões por dia.

Com a oferta, o índice de Basileia do Inter deve passar de 23,7% para impressionantes 27%. “É um nível muito alto e sem M&As no horizonte”, aponta o analista Eduardo Rosman, do BTG (do mesmo grupo de controle da EXAME) em relatório. Segundo ele, ainda que inesperada, a oferta pode abrir espaço para outros investidores que antes não podiam entrar no papel por conta da liquidez.

Junto com o follow on, o Inter lançou uma prévia dos resultados do quarto trimestre, que devem ser publicados oficialmente em fevereiro. Os números vieram acima do esperado pelo mercado. A sinalização foi de um lucro de R$ 150 milhões a R$ 155 milhões e de um ROE de 8% a 8,3% -- 4% e 23 bps a mais do que BTG projetava.

Nos últimos 12 meses, a ação do Inter subiu 92% e é negociada a US$ 5, com valor de mercado de US$ 2 bi.

O follow-on será precificado amanhã. Goldman Sachs e BofA Securities são os coordenadores globais.