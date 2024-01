Além da Cosan: quem são as outras candidatas a aproveitar a janela de bonds

A Cosan começou nesta semana o roadshow para captar US$ 750 milhões, em uma oferta que deve ser precificada no início da próxima semana. Será a primeira companhia brasileira a emitir no mercado externo de dívida, depois de outras empresas latino-americanas terem largado na frente, como o banco BBVA, do México, e a colombiana Ecopetrol.

É o começo de uma janela que promete ser agitada. Além da Cosan, outras candidatas a explorar o mercado norte-americano são a Petrobras – com expectativa de uma oferta de US$ 1 bilhão a US$ 1,5 bilhão – e grandes bancos brasileiros, emissores típicos desse tipo de linha de crédito. A Seacrest, que opera campos de petróleo já mais maduros comprados da Petrobras, também está tentando estrear nas captações externas, com book aberto para uma emissão menor, entre US$ 80 milhões e US$ 120 milhões.

A JBS e a FS Bio também estão avaliando emissões, dizem fontes de mercado. Produtora de etanol de milho, a FS Bio aumentou recentemente o tamanho de uma captação via Certificado de Recebíveis do Agronegócio, então não está claro se deve seguir com os planos para acessar o mercado internacional, aponta um interlocutor.

“O spread soberano brasileiro, medido pelo CDS, hoje negocia em torno de 130 pontos-base, um patamar muito baixo que possibilita às empresas emitirem lá fora de maneira atrativa mesmo com o patamar dos juros americanos elevados”, aponta um gestor. A tradicional janela de emissão de bonds de começo de ano, ainda usando os balanços do terceiro trimestre, deve fechar antes do carnaval.

Apesar de o mercado brasileiro estar crescendo — nas estimativas do CEO da B3, o mercado de crédito local tem capacidade de crescer 30% ao ano, em média — nos Estados Unidos, trata-se de um bolso mais pulverizado, com tíquetes mais altos. A oferta da Cosan, assim como de outros emissores já conhecidos do mercado, normalmente é concluída em períodos curtos, de três a quatro dias.

Empresas exportadoras, em sua maioria, aproveitam a janela para emitir papéis mais longos e fazerem a gestão de passivo, postergando vencimentos. Em um mercado de maior profundidade e de maior velocidade – sem ficarem dependentes apenas do mercado brasileiro. A emissão da holding de Rubens Ometto, por exemplo, será usada para refinanciamento de dívidas.