ALE Combustíveis coloca Rubinho Barrichello novamente dentro de um Williams

RESUMO ＋ O piloto Rubens Barrichello voltará a pilotar um carro da escuderia Williams durante o GP de São Paulo de F1 2026, em uma volta com o modelo FW33. A ação, anunciada nesta terça-feira, 20, resulta de uma parceria com a companhia ALE Combustíveis e relembra a passagem de Rubinho pela equipe entre 2010 e 2011.

O piloto Rubens Barrichello voltará a pilotar um Williams durante o GP de São Paulo de F1 2026. Com um modelo FW33, o piloto fará uma volta no circuito, relembrando um momento marcante de sua carreira. Rubinho defendeu a escuderia de 2010 a 2011 e agora volta às pistas por meio de uma parceria com a ALE Combustíveis.

O anúncio será feito na manhã desta terça-feira, 20, durante um evento em São Paulo. “Interlagos sempre teve um lugar muito especial na minha história. Voltar à pista com um carro que faz parte da minha trajetória e viver esse momento ao lado dos fãs brasileiros é muito emocionante. Quero celebrar tudo o que vivi no automobilismo e criar uma lembrança em um lugar que significa tanto para mim”, afirma Rubens Barrichello.

A ALE mantém uma relação de longa data com Rubinho e com o automobilismo. A companhia passou a patrocinar a equipe da Stock Car, Full Time Sports, em 2019 e, desde então, desenvolve ações de marketing e relacionamento ligadas ao esporte, incluindo ativações nos autódromos.

“Nossa relação com o Rubinho foi construída ao longo de muitos anos, com confiança, identificação e proximidade com o público. A Volta Histórica reúne esses elementos em um momento especial da trajetória dele e reforça uma parceria que já faz parte da história da ALE no automobilismo”, afirma Rafael Grisolia, CEO da ALE Combustíveis.

Já para Diego Pires, diretor de Marketing da ALE Combustíveis, a iniciativa representa uma oportunidade de aproximar ainda mais a marca de seus públicos. “A Volta Histórica é uma oportunidade de celebrar essa história junto com os fãs e também de proporcionar uma experiência única aos nossos revendedores e parceiros. É uma iniciativa que traduz a relação que construímos com o marketing esportivo ao longo dos anos”.