ALE Combustíveis coloca Rubinho Barrichello novamente dentro de um Williams
Piloto, que correu pela escuderia de 2010 a 2011, fará a Volta Histórica durante o GP de São Paulo de F1 2026 conduzindo um FW33
Publicado em 20 de outubro de 2026 às 11:00.
RESUMO ＋
O piloto Rubens Barrichello voltará a pilotar um carro da escuderia Williams durante o GP de São Paulo de F1 2026, em uma volta com o modelo FW33. A ação, anunciada nesta terça-feira, 20, resulta de uma parceria com a companhia ALE Combustíveis e relembra a passagem de Rubinho pela equipe entre 2010 e 2011.
O piloto Rubens Barrichello voltará a pilotar um Williams durante o GP de São Paulo de F1 2026. Com um modelo FW33, o piloto fará uma volta no circuito, relembrando um momento marcante de sua carreira. Rubinho defendeu a escuderia de 2010 a 2011 e agora volta às pistas por meio de uma parceria com a ALE Combustíveis.
O anúncio será feito na manhã desta terça-feira, 20, durante um evento em São Paulo. “Interlagos sempre teve um lugar muito especial na minha história. Voltar à pista com um carro que faz parte da minha trajetória e viver esse momento ao lado dos fãs brasileiros é muito emocionante. Quero celebrar tudo o que vivi no automobilismo e criar uma lembrança em um lugar que significa tanto para mim”, afirma Rubens Barrichello.
A ALE mantém uma relação de longa data com Rubinho e com o automobilismo. A companhia passou a patrocinar a equipe da Stock Car, Full Time Sports, em 2019 e, desde então, desenvolve ações de marketing e relacionamento ligadas ao esporte, incluindo ativações nos autódromos.
“Nossa relação com o Rubinho foi construída ao longo de muitos anos, com confiança, identificação e proximidade com o público. A Volta Histórica reúne esses elementos em um momento especial da trajetória dele e reforça uma parceria que já faz parte da história da ALE no automobilismo”, afirma Rafael Grisolia, CEO da ALE Combustíveis.
Já para Diego Pires, diretor de Marketing da ALE Combustíveis, a iniciativa representa uma oportunidade de aproximar ainda mais a marca de seus públicos. “A Volta Histórica é uma oportunidade de celebrar essa história junto com os fãs e também de proporcionar uma experiência única aos nossos revendedores e parceiros. É uma iniciativa que traduz a relação que construímos com o marketing esportivo ao longo dos anos”.
'Perguntas frequentes'
O que Rubens Barrichello fará no GP de São Paulo de F1 2026? ＋
Rubens Barrichello fará uma volta no circuito com um Williams FW33 durante o GP de São Paulo de F1 2026. A ação, chamada Volta Histórica, relembra a passagem do piloto pela escuderia.
Qual carro Rubens Barrichello pilotará em Interlagos? ＋
Rubens Barrichello pilotará um Williams FW33. O modelo faz parte da trajetória do brasileiro na Fórmula 1.
Quando Rubens Barrichello correu pela Williams? ＋
Rubens Barrichello defendeu a escuderia Williams entre 2010 e 2011. A Volta Histórica no GP de São Paulo de F1 2026 marca o reencontro do piloto com um carro da equipe.
Por que Interlagos é especial para Rubens Barrichello? ＋
Interlagos ocupa um lugar especial na história de Rubens Barrichello, segundo o próprio piloto. Rubinho afirma que deseja celebrar sua trajetória no automobilismo e criar uma lembrança ao lado dos fãs brasileiros.
Qual é a relação da ALE Combustíveis com Rubens Barrichello? ＋
A ALE Combustíveis mantém uma relação de longa data com Rubens Barrichello e com o automobilismo. Segundo Rafael Grisolia, CEO da companhia, a parceria foi construída ao longo de anos com confiança, identificação e proximidade com o público.
Desde quando a ALE Combustíveis patrocina a Stock Car? ＋
A ALE Combustíveis passou a patrocinar a equipe Full Time Sports, da Stock Car, em 2019. Desde então, a companhia desenvolve ações de marketing e relacionamento ligadas ao esporte, inclusive nos autódromos.
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Pacete é jornalista, LinkedIn Top Voices, curador de marketing, tecnologia e inovação do Rio2C e SP2B, além de Consultor de Inovação, Conteúdo e Projetos Especiais da Exame.