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ALE Combustíveis coloca Rubinho Barrichello novamente dentro de um Williams

Piloto, que correu pela escuderia de 2010 a 2011, fará a Volta Histórica durante o GP de São Paulo de F1 2026 conduzindo um FW33

Rubens Barrichello pilotando um FW33 na Espanha
Rubens Barrichello pilotando um FW33 na Espanha
Luiz Gustavo Pacete

Luiz Gustavo Pacete

Consultor de Projetos Especiais

Publicado em 20 de outubro de 2026 às 11:00.

RESUMO ＋

O piloto Rubens Barrichello voltará a pilotar um carro da escuderia Williams durante o GP de São Paulo de F1 2026, em uma volta com o modelo FW33. A ação, anunciada nesta terça-feira, 20, resulta de uma parceria com a companhia ALE Combustíveis e relembra a passagem de Rubinho pela equipe entre 2010 e 2011.

O piloto Rubens Barrichello voltará a pilotar um Williams durante o GP de São Paulo de F1 2026. Com um modelo FW33, o piloto fará uma volta no circuito, relembrando um momento marcante de sua carreira. Rubinho defendeu a escuderia de 2010 a 2011 e agora volta às pistas por meio de uma parceria com a ALE Combustíveis.

O anúncio será feito na manhã desta terça-feira, 20, durante um evento em São Paulo. “Interlagos sempre teve um lugar muito especial na minha história. Voltar à pista com um carro que faz parte da minha trajetória e viver esse momento ao lado dos fãs brasileiros é muito emocionante. Quero celebrar tudo o que vivi no automobilismo e criar uma lembrança em um lugar que significa tanto para mim”, afirma Rubens Barrichello.

A ALE mantém uma relação de longa data com Rubinho e com o automobilismo. A companhia passou a patrocinar a equipe da Stock Car, Full Time Sports, em 2019 e, desde então, desenvolve ações de marketing e relacionamento ligadas ao esporte, incluindo ativações nos autódromos.

“Nossa relação com o Rubinho foi construída ao longo de muitos anos, com confiança, identificação e proximidade com o público. A Volta Histórica reúne esses elementos em um momento especial da trajetória dele e reforça uma parceria que já faz parte da história da ALE no automobilismo”, afirma Rafael Grisolia, CEO da ALE Combustíveis.

Já para Diego Pires, diretor de Marketing da ALE Combustíveis, a iniciativa representa uma oportunidade de aproximar ainda mais a marca de seus públicos. “A Volta Histórica é uma oportunidade de celebrar essa história junto com os fãs e também de proporcionar uma experiência única aos nossos revendedores e parceiros. É uma iniciativa que traduz a relação que construímos com o marketing esportivo ao longo dos anos”.

'Perguntas frequentes'

O que Rubens Barrichello fará no GP de São Paulo de F1 2026? ＋

Rubens Barrichello fará uma volta no circuito com um Williams FW33 durante o GP de São Paulo de F1 2026. A ação, chamada Volta Histórica, relembra a passagem do piloto pela escuderia.

Qual carro Rubens Barrichello pilotará em Interlagos? ＋

Rubens Barrichello pilotará um Williams FW33. O modelo faz parte da trajetória do brasileiro na Fórmula 1.

Quando Rubens Barrichello correu pela Williams? ＋

Rubens Barrichello defendeu a escuderia Williams entre 2010 e 2011. A Volta Histórica no GP de São Paulo de F1 2026 marca o reencontro do piloto com um carro da equipe.

Por que Interlagos é especial para Rubens Barrichello? ＋

Interlagos ocupa um lugar especial na história de Rubens Barrichello, segundo o próprio piloto. Rubinho afirma que deseja celebrar sua trajetória no automobilismo e criar uma lembrança ao lado dos fãs brasileiros.

Qual é a relação da ALE Combustíveis com Rubens Barrichello? ＋

A ALE Combustíveis mantém uma relação de longa data com Rubens Barrichello e com o automobilismo. Segundo Rafael Grisolia, CEO da companhia, a parceria foi construída ao longo de anos com confiança, identificação e proximidade com o público.

Desde quando a ALE Combustíveis patrocina a Stock Car? ＋

A ALE Combustíveis passou a patrocinar a equipe Full Time Sports, da Stock Car, em 2019. Desde então, a companhia desenvolve ações de marketing e relacionamento ligadas ao esporte, inclusive nos autódromos.

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Pacete é jornalista, LinkedIn Top Voices, curador de marketing, tecnologia e inovação do Rio2C e SP2B, além de Consultor de Inovação, Conteúdo e Projetos Especiais da Exame.

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