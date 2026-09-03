Agência Allison, do Stagwell, nomeia ex-CMO da Braskem como presidente no Brasil

A Allison Worldwide, agência global de comunicação do grupo Stagwell - um dos maiores de marketing e comunicação do mundo, avaliado em US$ 2 bilhões - anuncia nesta quinta-feira, 3, a nomeação de Ana Laura Sivieri como presidente da agência Allison Brasil.

Executiva com mais de 25 anos de experiência, Ana Laura construiu grande parte de sua carreira na Braskem, onde atuou como Chief Marketing Officer e liderou as áreas de comunicação corporativa, reputação, gestão de marca e gestão de crises. Sivieri tem ampla experiência em comunicação corporativa e gestão de reputação, especialmente com grandes organizações.

A Allison Brasil atende empresas como Itaú Unibanco, em toda a sua operação de PR, e Vibra, na divulgação do projeto de causas e liderança. "Estou entusiasmada em assumir esse papel neste momento de transformação na comunicação. Existem três pilares que sempre estiveram no centro do PR e que, na era da IA, ganham peso cada vez mais mensurável: a voz da liderança como ativo estratégico, a consistência editorial como sinal de confiança e a reputação institucional como infraestrutura", afirma Sivieri.

Com um time de mais de 25 profissionais, a Allison Brasil pertence ao grupo Allison Worldwide que, no Brasil, será liderado por Daniela Graicar, que também segue como CEO da PROS, ao lado da co-CEO Fernanda Tchernobilsky. "A Allison Brasil traz ferramentas tecnológicas e uma rede global orientada por dados, com ferramentas proprietárias de IA e presença em dezenas de mercados, justamente no momento em que empresas internacionais estão investindo cada vez mais em comunicação no Brasil", diz Daniela Graicar.

Com operações na América do Norte, Europa, Oriente Médio e África, Ásia-Pacífico e América Latina, a Allison Worldwide faz parte de uma rede internacional e atende globalmente clientes que vão de startups a empresas da Fortune 500, incluindo marcas como Corona, Booking.com, HPE e Dexcom.

Na América Latina, o Stagwell é liderado por Vinicius Reis, que também é CEO da Crispin, e inclui operações como Crispin, PROS, Buentipo, Grupo Garnier, Truelogic, Unicepta e Bob.