A Heineken vendeu menos no Brasil no 1º tri. Mas isso não é boa notícia para a Ambev

A Heineken reportou hoje queda de ‘um dígito médio’ em volumes e também em receita no Brasil no primeiro trimestre, revertendo uma trajetória de crescimento justamente quanto está aumentando a aposta no país, com nova fábrica de Patos de Minas prestes a entrar em operação.

Mas essa não é necessariamente uma boa notícia para Ambev, apontam analistas.

“Mesmo que a Ambev tenha superado a concorrência, não devemos nos empolgar demais”, escreve a equipe do BTG (do mesmo grupo de controle da Exame), comandada por Thiago Duarte.

Verificações de canais feitas pelo time do banco mostram que houve algum desalinhamento significativo entre os volumes de sell-in (venda a comerciantes) e sell-out (venda ao consumidor final), e que a Heineken pode estar indo melhor do que os volumes de sell-in indicam.

Já o time do Itaú BBA, liderado por Gustavo Troyano, observa que a queda de volumes da Heineken não deve se limitar ao grupo holandês e deve se estender a toda a indústria, indicando um momento mais complexo para o mercado cervejeiro como um todo.

“Ao analisar os resultados da Heineken, podemos observar um ambiente potencialmente mais lento do que o esperado para o mercado de cerveja no Brasil. Os dados de produção do IBGE para bebidas alcoólicas mostram uma queda de um dígito médio ano a ano em janeiro e fevereiro.”

O principal ponto de atenção está na queda da receita da dona da Heineken e da Amstel.

“Talvez a principal conclusão seja que a indústria está atravessando um período promocional. A Heineken e a Ambev parecem estar interrompendo quaisquer ganhos significativos de preços”, destaca o relatório do BTG.

A preocupação dos analistas dos dois bancos é que indicação é de nova pressão nas margens e menor lucratividade à frente. A indústria mostra sinais mais evidentes de saturação e maturidade, em um momento em que a maioria das fabricantes, incluindo aí também o Grupo Petrópolis (dona da Itaipava), parece mais focada em entregar volumes mais altos.

“O portfólio diversificado de marcas da empresa parece bem posicionado para competir com a Heineken e a Petrópolis, mas isso sozinho não justifica uma visão otimista da empresa neste momento”, escreve o time do BBA.

Na visão de Duarte e seu time do BTG, a nova estratégia da gestão de Carlos Lisboa na Ambev, centrada em revitalizar as marcas ‘core’, “pode limitar ainda mais o potencial de aumento de preços, o que deveria ser o principal motor do crescimento sustentável de lucros a longo prazo”.

Sem uma história de crescimento de lucro à frente, há poucos motivos para esperar (e brindar) um melhor momento da ação.

“Com uma relação de preço e lucro de 15x para 2025, a Ambev negocia com um desconto de 11% em relação aos pares globais, mas ainda achamos um preço demandante, dado o atual alto custo de capital e as perspectivas limitadas de crescimento”, avalia o BTG.