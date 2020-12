The Coffee recebe aporte de US$ 5 milhões da Monashees

Nem só de tech vive o venture capital. O bom e velho cafezinho — ainda que totalmente repaginado, urbano e moderno — continua atraindo capital. O mais novo aporte de uma das mais badaladas e respeitadas casas de investimento de risco nacional, a Monashees, é uma cafeteria.

A gestora acaba de assinar uma capitalização de 5 milhões de dólares na rede The Coffee, que nasceu em Curitiba, em março de 2018, e que em pouco mais de dois anos tem 30 lojas. A empresa planeja os próximos passos para chegar a 100, incluindo unidades internacionais.

Essa já é a segunda rodada da casa na companhia: um cheque dez vezes maior que os 500 mil dólares aplicados no fim do ano passado. No vocabulário do capital ‘aventureiro’, a rede pulou da fase do capital semente para uma série A em um período de um ano.

O negócio da The Coffee é dessas histórias que a lógica não explica. Três irmãos curitibanos — Alexandre, Carlos e Luis Fertonani — apaixonados por café e pela estética e cultura do Japão decidiram em 2017 juntar as duas coisas, aparentemente nada óbvias, e empreender.

O modelo parecia desafiar a relação do brasileiro com a bebida: lojas bem pequenas, na rua (um balcão, na verdade), para as pessoas comprarem o café e levar — ou tomar em pé — em copos plásticos ou de papel. Nada da mesinha para o bate-papo, garçom nem xícara de porcelana. Nas lojas, que se esforçam para ser minimalistas até nas cores sempre neutras, o cliente escolhe, pede e paga praticamente sozinho, com uso de tablets e um sistema integrado, que também já conta com um aplicativo para celular.

O cardápio vai bem além do expresso, mas é enxuto, com tudo escolhido a dedo e, claro, tem dos quentes aos frios. Para comer, apenas três opções: o bom e vellho pão de queijo, cookie e brownie. Do Japão, só o matcha, feito com o broto do chá verde em pó ou moído.

A inspiração do design e da forma de consumir vieram do Japão, mas o café é brasileiro — do Paraná, um arábica cultivado a 700 metros de altitude, na Fazenda Pilar, em Cornélio Procópio. A The Coffee, quase óbvio dizer, nasceu na terra do café. O Brasil é o maior produtor do grão há 150 anos consecutivos, responsável por cerca de um terço de toda a produção global, seguido pelo Vietnã e pela Colômbia.

Embora seja o maior produtor, o Brasil ainda não é o maior consumidor. A posição pertence, com grande folga, à Finlândia, onde o consumo per capita anual é da ordem de 12 quilos — por aqui, esse número varia de 5,5 quilos a 5,8 quilos. Ainda assim, ninguém duvida da fixação do brasileiro pelo café depois do almoço e por aquela pausa no meio da tarde.

Para completar o enredo inusitado, os irmãos abriram a primeira unidade nos fundos de um restaurante, em uma rua nada movimentada da capital paranaense. Em entrevista ao EXAME IN, Alexandre Fertonani conta que, durante a reforma do espaço, num dado momento, eles se questionaram se o local fazia sentido. O que ocorreu em seguida responde: em novembro daquele mesmo ano, a segunda loja era inaugurada e a terceira unidade já foi em São Paulo.

Desde o início, o crescimento foi calcado no modelo de franquia. O planejamento atual, conta Alexandre, é que nessa próxima fase de expansão predominem as lojas próprias. Cada operação madura vende em média 250 bebidas por dia, o que resultará em 7.500 em toda a rede. O volume de vendas somado quando todas as unidades estiverem em ritmo de cruzeiro será da ordem de 12 milhões.

“Tudo aconteceu numa velocidade muito grande. Quando abrimos o primeiro café, já pensamos em um negócio que pudesse ganhar escala, mas nunca tínhamos pensado que seria nesse ritmo.” De acordo com o empresário, todas as unidades abertas antes da pandemia já são rentáveis. Além de crescimento, os recursos desse novo aporte serão dedicados ao fortalecimento da marca e também para dar mais robustez ao back office. “Já evoluímos muito, comparado ao começo da jornada, mas ainda há muito para fazer nessa frente.”

No planejamento para a marca, estão incluídas operações na Europa: duas unidades em Portugal, em Lisboa, e quatro na Espanha — duas em Madri e duas em Barcelona. Na visão do trio de fundadores, a presença global é importante para dar força ao nome.

Alexandre conta que a parceria com a Monashees veio no fim do ano passado. “Achamos que era hora de buscar capital para crescer e estávamos quase fechando negócio com um empresário local. A gente nem pensava em nomes grandes e especializados. Daí, recebemos um contato deles e em um mês fechamos negócio”, diz. Tudo muito rápido como parece ser o DNA da casa.

Tanto na primeira rodada quanto nessa atual, a gestora liderou os aportes, com cerca de 90% dos recursos. Os investidores agora têm pouco menos de 40% do negócio. “Antes de colocar o dinheiro, eles reforçaram muito conosco se estávamos dispostos a crescer. Eles só investem se você estiver disposto ao crescimento.”