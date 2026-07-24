De consultoria a plataforma: a aposta de R$ 500 milhões da Ludfor em energia renovável

A Ludfor, empresa gaúcha de gestão, comercialização e geração de energia, está acelerando uma transformação iniciada há poucos anos. Após construir sua operação como consultoria para consumidores no mercado livre, a companhia passou a investir em usinas renováveis, adquiriu empresas de engenharia e gestão energética e criou uma plataforma voltada a pequenos negócios e residências.

O plano já consumiu mais de R$ 500 milhões em ativos de geração renovável. Hoje, o grupo possui 21 usinas em operação e outras 14 em construção, com mais de 70 megawatts de capacidade instalada. A energia produzida atende desde distribuidoras no mercado regulado até clientes empresariais no mercado livre e consumidores de geração distribuída.

A expansão ocorre em um momento de crescimento acelerado do mercado livre de energia, ambiente no qual consumidores podem escolher seus fornecedores e negociar preços e prazos de contratação. Em 2025, a Ludfor migrou mais de 600 empresas para esse mercado e encerrou o ano atendendo 3 mil grupos econômicos e cerca de 6 mil unidades consumidoras.

O avanço levou a empresa a uma receita líquida próxima de R$ 1,5 bilhão em 2025 — recorde em 30 anos de operação. O quadro de funcionários aumentou 65%, para aproximadamente 350 pessoas.

Meio caixa, meio dívida

Para financiar a construção das usinas, a Ludfor procura manter uma divisão equilibrada: 50% dos recursos vêm do próprio caixa e os outros 50% são obtidos com terceiros.

A maior parte da dívida é levantada pela holding Ludfor Participações por meio de financiamentos corporativos contratados com bancos e cooperativas de crédito. Os empréstimos têm prazos de cinco a 15 anos, e os recursos são posteriormente repassados às sociedades de propósito específico responsáveis por cada empreendimento.

Segundo a companhia, cerca de 70% do capital de terceiros utilizado nos projetos foi obtido dessa forma. Além de centralizar a captação, o modelo permite que as despesas financeiras sejam deduzidas da base de cálculo do IR e da CSLL do grupo.

Uma parcela menor vem de linhas incentivadas do Banco do Nordeste. Nesse caso, os financiamentos são contratados diretamente pelas SPEs e seguem estruturas de project finance, nas quais os próprios ativos e os fluxos de caixa dos projetos servem como garantia.

A Ludfor não costuma desenvolver os empreendimentos sozinha. Com exceção da usina solar Céu Limpo, integralmente controlada pelo grupo, os demais ativos contam com sócios. A empresa também comprou participações de 30% nas pequenas centrais hidrelétricas Itararé, em Santa Catarina, e Forquilha II, no Rio Grande do Sul.

Sistema fechado

O investimento em geração é apenas uma parte da estratégia. A Ludfor quer deixar de ser percebida somente como uma consultoria e passar a ocupar mais etapas da cadeia do setor elétrico.

O grupo hoje reúne 65 sociedades organizadas em cinco frentes: gestão, comercialização, geração de energia, geração distribuída e engenharia. A estrutura foi ampliada com a incorporação de empresas como Enerbrax, Trifase Energia, Trifase Engenharia e Simplifica Energia.

A Trifase fortaleceu a presença da companhia no Nordeste e acrescentou ao portfólio serviços como projetos elétricos, estudos de conexão, sistemas de armazenamento, usinas fotovoltaicas e instalações industriais. Já a Enerbrax ampliou a atuação na gestão de contratos e riscos no mercado livre.

Com as aquisições, a Ludfor pretende vender ao mesmo cliente um pacote que pode incluir a migração para o mercado livre, a compra de energia, o acompanhamento regulatório, o desenvolvimento de projetos de engenharia e a gestão do consumo.

A lógica é aumentar a receita recorrente e reduzir a dependência da simples comercialização de energia. Também permite que o grupo acompanhe o cliente durante toda a sua jornada, da análise de viabilidade à operação dos ativos.

Cheia de energia

Expansões por aquisições seguem no radar. A companhia pretende investir em novas plataformas digitais, diversificar produtos e buscar operações que preservem sinergias com seu negócio principal.

A tese é apoiada por um mercado em transformação. À medida que mais empresas deixam o ambiente regulado, cresce a demanda por serviços de gestão, previsão de preços, controle de risco e certificação de energia renovável. O desafio é converter todo esse crescimento em rentabilidade.