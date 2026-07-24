ESG
De consultoria a plataforma: a aposta de R$ 500 milhões da Ludfor em energia renovável
Com receita líquida de R$ 1,5 bilhão, companhia gaúcha acelera investimentos em geração própria, amplia presença por meio de aquisições e se prepara para a abertura do mercado livre aos pequenos consumidores
Publicado em 24 de julho de 2026 às 16:16.
Última atualização em 24 de julho de 2026 às 16:18.
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Jornalista com mais de 10 anos de experiência na cobertura de negócios e finanças. Passou pelas redações de Veja, onde foi editor da coluna Radar Econômico, e CMA. Contato em pedro-b.gil@exame.com
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