Na B3, tudo resolvido, mas madrugada foi de susto e correria

A madrugada foi de horror na B3. Uma correria daquelas. O problema — já resolvido na origem — que está deixando as corretoras endemoniadas nessa manhã de sexta-feira, dia 11, começou no fim da tarde de ontem, por volta das 16h, com o fechamento dos primeiros mercados.

Qual o problema? Tecnicamente ainda não está explicado. Mas, na vida prática, o problema foi no processo de transferência dos dados da Bolsa para a clearing. Ou seja, no transcurso da informação sobre os negócios fechados para ficarem registrados e posicionados.

A expectativa, no começo, era que a solução fosse rápida, mas a coisa começou a se estender. Foi uma madrugada cheia de soluços técnicos até tudo ficar resolvido, mas ficou. As corretoras e todos os participantes de mercado já estão com os dados necessários em mãos.

Mas são muitos dados. O trabalho que seria feito na madrugada pelas corretoras, só começou a ser rodado mais tarde nesse início de manhã. Fontes próximas da bolsa enfatizam que os dados já foram todos atualizados e transmitidos. Mas, agora, cada um está ajeitando sua casa.

O mercado está em condições e pleno para funcionar. Entretanto, até as corretoras não terem rodado toda a atualização, a coisa vai esticar um pouco.

