Iguatemi: unit sai a R$ 19,74 na oferta e lote adicional deve ser parcialmente vendido

O preço para a oferta pública de Iguatemi já foi definido. Os novos papéis (units) foram vendidos a R$ 19,74 (IGTI11), um desconto inferior a 3% em relação ao fechamento de hoje na bolsa — R$ 20,32. Em relação à cotação pré-anuncio da oferta, esse desconto é ainda menor, menos de 2,5%.

Para um mercado volátil, o valor definido é uma indicação de que a operação teve demanda relevante, de “múltiplas vezes”, de acordo com fontes consultadas pelo EXAME IN. O controlador, a família Jereissati, colocou R$ 70 milhões na compra das novas ações, conforme o previsto.

Pelo preço decidido, a companhia capta R$ 487 milhões com a oferta base. A colocação incluía um hot issue, eventual adição à oferta original, de até mais 65% do volume previsto. A discussão a respeito de uma venda parcial desse lote está ocorrendo nesse momento. Portanto, a captação deve ser maior que a base, mas não deve alcançar o máximo possível — no valor definido, o lote adicional agregaria outros R$ 317 milhões àcompanhia.

A emissão de novas ações ocorre após o Iguatemi fechar a compra de 34% do capital do JK Iguatemi, por R$ 667 milhões. A operação dessa unidade paulista é a que mostrou maior expansão. A medida agradou o mercado, em especial, por se tratar de um crescimento que não agrega nenhuma complexidade, uma vez que se trata de um ativo conhecido e já no portfólio.

