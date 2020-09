Iguá retoma IPO e será primeira empresa privada de saneamento na B3

Na fila de IPOs que cresce em velocidade estonteante na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) há uma estreante de um mercado para lá de tradicional: a Iguá Saneamento. Será a primeira companhia 100% privada desse setor na B3. Na bolsa já estão Sabesp, Sanepar e Copasa — todas estatais. É também o primeiro IPO de infraestrutura básica em muito tempo, em meio a tantas promessas de disrupção, omnicanalidade e outros tantos palavrões da vida moderna.

A companhia fez hoje a atualização dos documentos na CVM para retomar sua oferta inicial, que chegou a ser discutida com o mercado no segundo semestre de 2019, mas não saiu. Quando fez a tentativa no ano passado, a Iguá buscava ser avaliada em 4 bilhões de reais e pretendia realizar uma operação da ordem de 1 bilhão de reais, parte primária e parte secundária. A avaliação foi considerada um tanto salgada na época. Depois de muitas rodadas com investidores naquele momento e algumas mais recentemente, o mercado acredita que a Iguá entendeu que poderá ser avaliada por um montante ligeiramente menor. A oferta propriamente, contudo, pode ser maior do que a planejada no ano passado, para reforço aos projetos de expansão.

A companhia é controlada pela gestora IG4, de Paulo Mattos, e pelo fundo canadense AimCo. Juntos, somam 88% do capital e não planejam vender ações. A expectativa — mas ainda sem confirmação — é que o BNDES, dono de quase 11% do capital, poderá se desfazer dos papéis, e mais alguns pequenos outros minoritários.

Os encontros com os investidores devem esquentar a partir de agora. Para quem atua na transação, a expectativa é que a oferta possa ocorrer entre outubro e novembro. O coordenador líder é Bradesco BBI e o sindicato inclui Itaú BBA, BTG Pactual (do mesmo grupo de controle da EXAME), Santander e Bank of America. À frente das apresentações estará o novo presidente do negócio, Carlos Brandão, que até o fim do ano passado foi diretor financeiro da Oi, com papel fundamental no processo de recuperação judicial da tele. O executivo assumiu a posição na Iguá no início de julho.

A Iguá é a terceira maior empresa privada do setor de saneamento do país, com 7 milhões de pessoas atendidas, em 37 cidades, por meio de 14 concessões e quatro parcerias público-privadas (PPPs). No primeiro semestre deste ano, teve receita líquida de 323 milhões de reais, um aumento de 6,3%. O Ebitda somou 145 milhões de reais, ante 130 milhões de reais — em alta superior a 10%.

O dinheiro da parcela primária tem destino certo: crescimento. Embora seja a palavra mágica para o mercado ter interesse, em saneamento há uma dificuldade para se estimar o retorno de novos projetos de investimento tão elevado. “A parcela já em operação é fácil de dar preço. O desafio está no novo”, explica um investidor que já avaliou o negócio.

A companhia já tem na mira três projetos-alvo: a licitação da operação de Alagoas, um projeto de 2,5 bilhões de reais, e mais duas PPPs, no Espírito Santo e em Mato Grosso Sul. O interesse está principalmente em oportunidades de explorar o sistema de abastecimento de água e de captura de esgoto. Mas a companhia também ficará atenta a oportunidades de fusões e aquisições e nas privatizações que virão.

Em entrevista concedida ao EXAME In no fim de junho, Paulo Mattos, sócio fundador da IG4, deixou claro seu plano de futuro para a Iguá: ser a Equatorial do saneamento. Mattos viu a Equatorial nascer dentro de sua antiga casa, a GP Investimentos. Para ele, em um mercado que será inundado de oportunidades, faz muito sentido ter como alvo ser uma companhia de capital pulverizado e com uma cultura própria forte. A Equatorial é uma empresa com receita anual pouco abaixo de 20 bilhões de reais e avaliada em mais de 24 bilhões de reais na B3.

Desde que assumiu a antiga CAB Ambiental em um processo de reestruturação de dívida do grupo Galvão, a gestão da IG4 já realizou 900 milhões de reais em investimentos na empresa. Desse total, 400 milhões de reais foram destinados à operação de Cuiabá, a maior da companhia. Com isso, a cobertura de esgoto na cidade dobrou de 30% para 60% da população e 16 toneladas de esgoto deixaram de ser jogadas nos rios da Bacia do Pantanal todos os dias. A tecnologia que utiliza em sua expansão usa placas a base de aço e carbono, com instalação de 25% a 30% mais barata. O sistema em módulos gera uma economia de custo com energia entre 5% e 10% e tem um tempo de instalação até 50% menor, o que contribui para ampliar a margem da geração de caixa.

Depois do segundo trimestre, a Iguá concluiu duas emissões de debêntures que totalizam 880 milhões de reais — a maior delas, de 620 milhões de reais e prazo de 14 anos, foi a primeira colocação de porte de um título de infraestrutura com selo sustentável. Antes da emissão de debêntures, a Iguá terminou junho com 1,15 bilhão de reais de dívida líquida, equivalente a 3,8 vezes o Ebitda acumulado em 12 meses. Os papéis alongaram o perfil dos compromissos.