IG4 aporta US$ 57 mi na Adelco, líder em armazéns logísticos do Chile

A gestora de private equity IG4 Capital assinou a compra de 50% da Adelco, a maior companhia de galpões e armazéns logísticos do Chile, com cobertura nacional e ainda operações na Argentina, Bolívia e Peru. A compra ocorreu por meio de um aporte de US$ 57 milhões (45 bilhões de pesos chilenos), totalmente primário e que será integralmente dedicado a investimentos e melhorias.

O curioso na história da Adelco é que, cientes dos desafios de modernização, mas, ao mesmo tempo, das oportunidades, os irmãos Paulmann Mast, donos da empresa e herdeiros do empresário Jürgen Paulmann, procuraram a IG4 para uma sociedade. O patriarca, que morreu em 2014, foi um imigrante alemão que prosperou em diversos setores da economia do país. Ele e seu irmão Horst Paulmann foram os fundadores da maior rede de varejo do país, a Cencosud, que rendeu grande notoriedade à família.

A Adelco, que atua na distribuição de produtos de consumo B2B, nasceu como uma consequência natural do crescimento dos Paulmann no varejo, com redes como a Las Brisas e o hipermercado Jumbo, que foram as bases da Cencosud. Em 2001, Jürgen partiu para outras aventuras empreendedoras e tornou-se também dono da Sky Airlines e, após vender as operações de comércio ao irmão, para a holding, também investiu na produção de sorvetes e na exportação de frutas vermelhas e carnes.

Em razão da disposição a um acordo, a IG4 é quem vai indicar a gestão para promover toda a modernização do ativo, que precisa passar por um banho de digitalização, conforme apurou o EXAME IN. As conversas entre eles começaram ainda em 2020. De lá para cá, a gestora, fundada por Paulo Mattos, fez diversos estudos para avaliar a viabilidade do processo e ter ideia dos investimentos necessários. A McKinsey realizou uma profunda due dilligence para esse diagnóstico.

Apesar de sediada em Londres, a IG4 tem operações locais em Santiago, Lima e Madri, além de São Paulo. Para o ano que vem, a gestora deve abrir um escritório também em Bogotá. Os escritórios do Chile e do Peru estão aos cuidados do chileno Pablo Kuhlenthal.

A Adelco, cujo nome vem da abreviação Abastecedo del Comercio, atende cerca de 3.000 pontos de venda espalhados pelo Chile, por meio de 12 centros de distribuição, diversos galpões e muitos ativos imobiliários. É característica da IG4 atuar em negócios atrelados a ativos físicos, o que muita gente gosta de chamar de economia real.

Quem conhece de perto o setor de distribuição chileno conta que a empresa está muito bem posicionada comercialmente. É a maior distribuidora do país em produtos de consumo, de alimentos a higiene e limpeza. Contudo, a companhia, por hoje estar distante de ser o principal ativo da família Paulmann, ficou desatualizada e não acompanhou a forte modernização da indústria.

Para a gestora de Paulo Mattos, especializada em recuperação de empresas e ativos alternativos, a oportunidade chegou em boa hora, justamente quando a pandemia deixou evidente que a logística é, ao mesmo tempo, o coração e as pernas do comércio eletrônico. Sem uma boa distribuição, impossível desenvolver bons canais digitais. Foi o último investimento do Fundo II. Agora, a casa criada pelo brasileiro, que já realizou investimentos de US$ 1,1 bilhão, vai partir em busca do terceiro fundo, para o qual pretende captar cerca de US$ 500 milhões.

