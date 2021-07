Felipe Miranda, em talk show do EXAME IN: 'Vendemos nossas opiniões'

Quanto vale uma boa opinião? Foi ao ar hoje, dia 9, a segunda edição do novo programa da EXAME, o talk show do EXAME IN, com o sócio-fundador da Empiricus, Felipe Miranda, o homem que não tem medo de dar a própria opinião. Sobre investimento ou qualquer outro tema que o questionarem. Miranda foi o segundo entrevistado do talk show do EXAME IN. A holding que controla a Empiricus, a Universa, acaba de ser adquirida pelo BTG Pactual (do mesmo grupo de controle da EXAME), em uma transação que pode chegar a R$ 2 bilhões num período de quatro anos.

E quais as perspectivas para os investimentos, os negócios e a economia nos próximos 6 meses? E nos próximos 3 anos? A pandemia da covid-19 fez com que a tarefa de esquadrinhar o futuro nunca tenha sido tão importante — e tão desafiadora. É por isso que este é o momento ideal para o novo projeto da EXAME, o talk show do EXAME IN — e o primeiro episódio conta com o empresário Abilio Diniz.

Cadastre-se e confira. Venha conhecer um outro Felipe Miranda, sem a luz escura e o suspense para suas recomendações. Mas, com a mesma intensidade nas falas.

Com o lançamento da segunda conversa, a primeira — com Abilio Diniz — passa a ficar aberta ao público. (Veja o primeiro aberto aqui). O talk show irá ao ar quinzenalmente nas principais plataformas de áudio e vídeo da EXAME. É preciso fazer um cadastro para receber os episódios na íntegra em primeira mão, 15 dias antes de serem lançados ao público no YouTube e no Spotify da EXAME.

Com apresentação da jornalista Graziella Valenti, repórter especial e responsável pelo EXAME IN, o programa receberá grandes personalidades para um bate-papo descontraído sobre os principais desafios, aprendizados e oportunidades do mercado brasileiro em suas áreas de atuação. E sobre as pessoas por trás das notícias. No primeiro episódio, o entrevistado é o empresário Abilio Diniz.

O que é o EXAME IN

A estreia do programa vem para complementar a produção de conteúdos do EXAME IN, a butique digital de notícias de negócios da EXAME e que conta também com uma newsletter desde março do ano passado. Comandada por Graziella, a Newsletter tem o objetivo de fornecer acesso a informações sobre mercado de capitais, negócios, startups e macroeconomia em primeira mão.