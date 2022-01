Braskem: Petrobras e Novonor desistem de oferta no momento

A oferta secundária de ações da Braskem não se concretizou dessa vez. Petrobras e Novonor estavam vendendo um total de 155 milhões de ações preferenciais da petroquímica, ou seja, todas as que detinham. Os investidores trucaram as sócias controladoras acreditando que a operação sairia a qualquer preço e não deu certo. As acionistas controladoras sinalizaram durante o road-show que não colocariam os papéis a qualquer custo, mas o mercado tentou pressionar até o fim.

A demanda maior estaria em R$ 40 a R$ 41 por ação. E as sócias controladoras não toparam. A informação durante a tarde era de que havia interesse suficiente e até superior a todo volume de ações a ser vendido nesse valor, o que em tese daria espaço para ampliar um pouco o resultado final. A pressão dos investidores por esse preço aumentou no fim do dia , mas os envolvidos já haviam alertado que nessa cotação ninguém estava interessado em sair da posição — nem mesmo os bancos credores da Novonor, que participam de alguma maneira da decisão.

As ações fecharam o dia em R$ 46,51, em queda de aproximadamente 3% ante a cotação de encerramento de quarta-feira, dia 26. Há informações, de pessoas próximas à transação, que também havia compradores a preços bem mais elevados, em torno de R$ 45, mas que não cobriam toda a transação.

O EXAME IN apurou que a intenção de venda das sócias permanece, assim como o plano de adesão ao Novo Mercado. Mas esse movimento de hoje marcaria o primeiro passo da pulverização do capital da petroquímica.

Os investidores leram mal a pressa de Petrobras, Novonor e bancos credores em já realizar essa colocação. Apostaram que, sim, a transação passaria com um desconto muito significativo.

Tentaram colocar na conta — ou seja, no desconto — o dividendo de quase R$ 7,5 por ação que a Braskem pagou até dezembro, referente ao balanço dos primeiros nove meses de 2021 — um desembolso da ordem de R$ 6 bilhões pela empresa. Mas esqueceram de adicionar o dividendo ordinário que ainda deve vir na assembleia geral ordinária (AGO) sobre o fechamento do ano, que também não deve ser nada despresível.

Agora, é aguardar o próximo movimento. O recado está passado.

A oferta teria elevado o free float, percentual do capital da empresa negociado em bolsa, de 25% para 45%. O aumento da liquidez ajudaria as ações a terem melhor precificação em mercado, participar de índices e, com isso, um aumento da base de investidores. Esse passo era estratégico para o seguinte: levar a companhia ao Novo Mercado e as sócias Petrobras e Novonor venderem também as ações que hoje são de controle.

De 1 a 5, qual sua experiência de leitura na exame? Sendo 1 a nota mais baixa e 5 a nota mais alta.

Seu feedback é muito importante para construir uma EXAME cada vez melhor.