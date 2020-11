Ânima tem R$ 500 milhões garantidos e uma ‘Afya’ escondida em casa

A Ânima Educação tem dentro de casa garantia de 400 milhões de reais a 500 milhões de reais para a oferta pública que colocou na rua nesta terça-feira, 24. A empresa pretende captar entre 800 milhões de reais e 1,1 bilhão de reais. Na base de acionistas da companhia, investidores importantes estão dispostos a aumentar suas participações, a depender de preço e demanda na operação, conforme EXAME IN apurou — vários deles, inclusive, preferiam um aumento de capital privado. Não se trata de uma garantia firme formal, mas de um apetite conhecido e medido.

A gestora de recursos carioca Dynamo tem atualmente perto de 10% do capital da Ânima e é a segunda maior acionista, atrás apenas de Daniel Castanho — dono de 11,6% das ações. Outra casa do Rio de Janeiro fundamentalista, a Atmos, tem fatia superior a 6% da empresa. O interesse pelas novas ações inclui essas duas tradicionais gestoras e mais um investidor da Laureate Brasil, que pretende se tornar acionista da companhia na operação.

A capitalização vai acelerar o processo de desalavancagem após a aquisição da operação brasileira do grupo americano, uma transação de até 4,6 bilhões de reais — um passo transformador para a companhia. Mais do que colocar o negócio como 3º maior entre as empresas de capital aberto e 4º maior do país, a transação faz da Ânima a segunda maior em cursos de Medicina, considerado a galinha dos ovos de ouro do ensino superior.

Para entender o suporte à companhia pelos atuais acionistas, basta lembrar que na negociação com a Laureate foi entregue uma carta compromisso de detentores de 56% do capital de que aprovariam a transação — lembrando que a Ânima não tem sócio majoritário.

Apesar de tudo que o setor de educação sofreu na B3, em razão da pandemia, a oferta chega em um dos melhores momentos de mercado. O Índice Dow Jones terminou a terça-feira em sua máxima histórica e o Índice Bovespa acabou o dia a apenas 5% de distância de seu melhor fechamento.

Quem não vai acompanhar a capitalização, conforme o EXAME IN apurou, é Castanho. O empresário, que é também presidente do conselho de administração e a cara do negócio, sofrerá a diluição da transação — não por falta de vontade, mas por já ter se alavancado para acompanhar a emissão de 1,1 bilhão de reais realizada no começo deste ano.

Para a oferta em andamento, a Ânima pode emitir entre 27 milhões e 36,45 milhões de ações ordinárias, o que significa uma diluição de 25% a 34% para os atuais investidores que não acompanharem a colocação. Portanto, Castanho pode terminar a operação com 9,6% do capital total da empresa. Apesar de possivelmente perder a posição de maior acionista, o empresário não deve ver sua influência sobre o negócio reduzida.

A Ânima começou nesta terça-feira mesmo, dia 24, o road-show com investidores. O que se comenta no mercado é que a empresa agora tem uma Afya de valor para ser destravado. Enquanto a Ânima vale 3,2 bilhões de reais na B3, a Afya é avaliada em 2,6 bilhões de dólares — a companhia escolheu fazer sua oferta pública inicial na Nasdaq — ou 14 bilhões de reais.

A comparação ocorre porque as duas vão ficar muito próximas em quantidade de vagas para cursos de medicina. A Afya tem hoje 2.470 posições e Ânima, após o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovar a compra da Laureate, terá 2.260 — a diferença será inferior a 10%

Na largada da compra da Laureate, parte importante do valor de firma da Ânima estará na dívida líquida — a alavancagem de partida da combinação é 5 vezes o Ebitda somado das empresas. Antes da aquisição, a companhia não tinha compromissos líquidos. Investidores próximos do negócio estimam que a Ânima tem condições de reduzir, com tranquilidade, esse indicador para algo entre 3,5 e 3 vezes até o fim de 2021.

A estimativa para o próximo ano considera os recursos da oferta pública, mais a venda da bandeira paulista FMU para a Farallon Capital por 500 milhões de reais, sinergias e ainda a expectativa de que a Ser Educacional compre duas unidades dos ativos da Laureate, por 180 milhões de reais — 17 mil estudantes dentro das operações da Faculdade Internacional da Paraíba (FPB), estado de origem do fundador da Ser, Janguiê Diniz, e do Centro Universitário dos Guararapes (UNIFG).

A Ânima tem se destacado no setor por apresentar um projeto híbrido de ensino que vai muito além da discussão sobre a mera divisão entre aulas presenciais e ensino à distância. Trata-se de uma combinação completa do mundo físico com o universo digital, que permitirá dar escala ao acesso dos estudantes aos melhores profissionais nacionais e até globais de determinada especialidade. E ainda o compartilhamento das experiências presenciais de toda sorte, multiplicando conhecimento.

Para aqueles que conhecem de perto o método Lumiar de ensino fundamental, há uma profunda identidade de conceito. O projeto foi criado pelo empresário Ricardo Semler e tem como sócio, há pouco menos de uma década, ninguém menos que o próprio Castanho. Os planos todos, quando conhecidos, fazem muito sentido.

A estratégia acaba evidente no desempenho financeiro. A Ânima é a única entre as companhias listadas na bolsa que apresenta crescimento de receita líquida — e relevante — há sete trimestres consecutivos, mesmo com pandemia. O mesmo vale para a margem Ebitda: é caso isolado entre as pares da B3 de ganho de margem trimestre a trimestre.

Mas, mesmo para os investidores que estão apostando forte na empresa, nada é tão óbvio. A Ânima vinha de um processo de reinvenção e ajustes internos. As coisas finalmente chegaram num bom ponto. Aborver uma operação do tamanho da Laureate —- maior que ela própria, na largada — não tem nada de trivial. Há, portanto, preocupação com o sucesso na execução da estratégia. A entrega vai ser cobrada dia-a-dia.