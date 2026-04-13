Anvisa impede registro de novas canetas emagrecedoras

13 de abril de 2026 às 18:20
A Anvisa bloqueou netsa segunda-feira, 13, o registro de três novas canetas emagrecedoras à base de semaglutida e liraglutida.. Essas substâncias são usadas no tratamento de obesidade e diabetes tipo 2 e são o princípio ativo de medicamentos como Ozempic e Wegovy.
Foram bloqueados os produtos das farmacêuticas Cipla Brasil e Dr. Reddys. As empresas pediram autorização para comercializar medicamentos chamados Plaobes, Lirahyp e Embeltah.
Isso significa que as solicitações não atenderam todos os requisitos técnicos exigidos para comprovação de eficácia, segurança e qualidade dos produtos, segundo comunicado da Anvisa. Comprovando tudo que é necessário, as empresas podem solicitar novamente o registro.
A tentativa de novos registros ocorre após a quebra da patente da semaglutida, que expirou em 20 de março no Brasil, encerrando cerca de 20 anos de exclusividade da farmacêutica dinamarquesa Novo Nordisk.
Em 2025, a Agência publicou um edital para que as empresas com pedidos de registro de medicamentos de semaglutida ou liraglutida pudessem solicitar prioridade de análise. Atualmente, há 16 pedidos de registro para medicamentos com este princípio ativo.
A semaglutida é um agonista do receptor GLP-1, ou seja, ela se liga aos receptores de GLP-1 e ativa múltiplas respostas fisiológicas que ajudam a regular os níveis de açúcar no sangue e o apetite.