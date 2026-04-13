Anvisa impede registro de novas canetas emagrecedoras

Steve Christo - Corbis/Corbis/Getty Images

A Anvisa bloqueou netsa segunda-feira, 13, o registro de três novas canetas emagrecedoras à base de semaglutida e liraglutida.. Essas substâncias são usadas no tratamento de obesidade e diabetes tipo 2 e são o princípio ativo de medicamentos como Ozempic e Wegovy.