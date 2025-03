Wellhub X TotalPass: Apps de academias não podem manter contratos de exclusidade, diz Cade

O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) apertou o cerco para a Wellhub (ex-Gympass). Nesta quarta-feira, 19, o órgão tomou uma decisão que deve encerrar os contratos de exclusividade mantidos pelo app de academias.

O Cade considerou que o Wellhub descumpriu o acordo firmado ainda em 2022 para cessar a criação de contratos de exclusividade entre a plataforma agregadora e redes de academias e estúdios.

A partir de agora nenhum contrato pode ter exclusividade e todos os contratos firmados de setembro de 2022 para cá estão anulados.

Como os contratos costumam ter de um a dois anos de vigência, a expectativa é que mercado é de que logo todos os contratos estejam sem as travas de exclusividade. Isso corresponderia a cerca de 7 mil academias sob essas condições hoje na plataforma do Wellhub.

Em 2020, a Totalpass, plataforma do grupo Smart Fit, entrou com uma denúncia contra o Wellhub acusando-a de abuso de posição dominante.

Segundo a empresa, a concorrente, que ainda se chamava Gympass à época, pressionava donos de academia a fecharem contratos de exclusividade, o que fechava mercado e impedia que outras plataformas crescessem.

Em 2022, o Wellhub e o Cade firmaram um Termo de Compromisso de Cessação (TCC) que determinava que os novos contratos exclusivos deveriam limitar-se a 20% do total de academias da base da companhia.

No ano passado, as redes Tecfit e PowerLife entraram no Cade alegando que esse acordo estava sendo descumprido. Em dezembro a investigação foi reaberta, com uma multa de R$ 3 milhões.

Para o Wellhub, há evidências de que o TCC foi positivo “Foi benéfico para o mercado ao permitir que realizássemos investimentos em academias e estúdios para aprimoramento de suas instalações, abertura de novas unidades, e melhora dos serviços prestados aos consumidores. Esses investimentos trouxeram crescimento de receita e queda de mortalidade para o setor de academias”, diz a companhia em nota.

Ainda segundo a empresa, o TCC tornou o mercado mais competitivo, dado o crescimento relevante da concorrência nos últimos três anos e o surgimento de novas plataformas agregadoras.

O Wellhub argumenta que foi informado pelo Cade apenas de reclamações pontuais e que nada ficou claro para que os problemas fossem sanados. “O próprio TCC prevê que o Wellhub teria a oportunidade de corrigir eventuais falhas em sua conduta antes que fosse declarado o descumprimento. Essa possibilidade não foi aberta.”

A companhia informa que “seguirá em defesa dos direitos das academias e estúdios de firmar parcerias estratégicas e, como consequência destas parcerias, continuar recebendo investimentos para melhoria do seu negócio. ”

Mais poder de barganha para as academias

“A concorrência e o livre mercado venceram”, diz Felipe Calbucci, CEO da Totalpass. “A decisão melhora a concorrência entre os agregadores, beneficiando toda a cadeia, em especial os clientes. Estava todo mundo sendo sufocado por esses contratos de exclusividade.”

Segundo ele, em 2024 a TotalPass perdeu contratos com 25 grandes redes, que somavam cerca de 600 academias, por causa dos contratos de exclusividade firmados com a concorrente.

“Acreditamos que a grande maioria vai querer se juntar a mais parceiros. O dono da academia fica fortalecido na relação porque tem mais poder de barganha para negociar taxas e acredito que no fim do dia ele vai querer estar com quem atende melhor e que traz mais fluxo”, diz Calbucci.

Hoje, o mercado de plataformas agregadoras de academias tem poucos concorrentes. Wellhub e Totalpass são, de longe, os maiores. Ao fim de 2024, a Wellhub detinha 4 milhões de usuários.

A empresa não divulga a participação de mercado, mas ainda é a líder do segmento. Já o TotalPass representa entre 20% e 30% do mercado no Brasil e, no México, onde a Smart Fit tem uma presença forte, é líder do segmento. Além delas, o segmento é composto pela ClassPass, GuruPass, Uorkaut e YoooUp.

Sob a ótica da concorrência, a lógica é a similar às acusações já feitas contra a plataforma do iFood, que acabou dominando o mercado no segmento de delivery de refeições e levou à saída de diversos operadores, incluindo o Uber Eats, que encerrou suas operações no Brasil no começo de 2022. Em 2023, o Cade celebrou um acordo com o iFood, a fim de limitar os contratos de exclusividade.

Em outra análise do tipo, também do começo de 2023, o Cade delimitou regras para contratos de exclusividade entre bares e fabricantes de cerveja.

As regras foram determinadas após a Heineken entrar com uma ação questionando a atuação da Ambev em bares em determinados bairros de grandes mercados, como a capital paulista.

Leia a resposta da Wellhub na íntegra

