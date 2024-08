Citi vê dois gatilhos para a Braskem e recomenda compra – mesmo sem M&A no horizonte

Com as conversas sobre uma possível venda de controle em banho-maria e um ciclo ainda difícil para a indústria petroquímica, a ação da Braskem (BRKM5) caiu mais de 10% no último mês, ficando de fora do rali da Bolsa.

Para o Citi, nesse patamar de preço, negociada a 9,4 vezes EV/EBITDA, a empresa está "barata o suficiente" – com gatilhos no curto prazo que podem impulsionar a ação.

O banco revisou sua recomendação de neutra para compra, puxando para cima os papéis da companhia, que chegaram a bater alta de 6% no começo da sessão, antes de amenizarem a alta. Por volta das 12h10, a valorização era de 1,15%.

Apesar da recomendação de compra, o Citi reduziu o preço-alvo de R$ 23,50 para R$ 22,50 – o que ainda representa um potencial de alta de 31% em relação ao fechamento de R$ 17,17 da segunda-feira, 19.

Para os analistas, há dois fatores positivos no horizonte. O primeiro seria o possível aumento na tarifa de importação de produtos petroquímicos no Brasil, que está sendo analisado pela Câmara de Comércio Exterior (Camex), implicando um potencial aumento anual de cerca de US$ 300 milhões no Ebitda ajustado.

Já o segundo diz respeito ao fechamento de algumas plantas petroquímicas no mundo, resultando em um equilíbrio mais apertado de oferta e demanda, devido às margens apertadas.

O Citibank também destaca que projeta melhores resultados no terceiro trimestre de 2024, na comparação com o mesmo período de 2023, devido a redução de despesas, melhor desempenho na operação brasileira após a paralisação na planta de Triunfo (RS) e melhores spreads petroquímicos no Brasil e no México.

Os analistas do banco destacam que o retorno de conversas sobre M&As pode ser um catalisador para as ações. "Mas vemos os desenvolvimentos relacionados ao evento geológico em Alagoas como o principal risco negativo para a tese, que está em território de alto risco", escreve Gabriel Barra.

Além disso, uma possível recessão poderia impactar negativamente a demanda e a previsão de spreads no médio prazo, mas pontuam que parte desse efeito já está incorporado nos spreads mais fracos para o próximo ano.