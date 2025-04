O M&A da reforma tributária: ROIT compra TaxBook e quer faturar R$ 90 milhões em 2025

De olho nas oportunidades de negócios com a reforma tributária, a consultoria ROIT anunciou nesta sexta-feira, 11, a compra da concorrente TaxBook.

O valor da operação não foi divulgado, mas a empresa espera, com a aquisição, faturar R$ 90 milhões em 2025, disse a EXAME o CEO e fundador da ROIT, Lucas Ribeiro. Se o resultado se concretizar, representará um crescimento de mais de 80% na comparação com 2024, quando a receita total totalizou R$ 50 milhões.

No novo desenho da companhia, a Taxbook deixará de prestar serviços para se dedicar exclusivamente ao desenvolvimento de produtos e soluções de automação tributária integradas ao SAP, agora sob a marca ROIT.

“Há inúmeros desafios na preparação do SAP para a reforma tributária. Percebemos que poderíamos demorar muito com o time que temos de especialistas em SAP e precisávamos encurtar o caminho, trazendo muitos profissionais ao mesmo tempo, altamente conhecedores do SAP e da reforma tributária. Foi aí que veio a Taxbook. Vamos entregar as nossas soluções integradas, inteligentes e validadas por quem já conhece o DNA do SAP”, afirmou Ribeiro.

Com a operação, o CEO da Taxbook, Vinicius Zucchini, torna-se sócio da ROIT, e Head de Reforma Tributária para SAP.

“A ROIT segue liderando o mercado com soluções como a Calculadora da Reforma Tributária, o Invoice-ToPay, o Tax Discovery. Agora, com o time da TaxBook, passa a oferecer soluções completas também para empresas que rodam SAP, incluindo módulos para split payment, compliance contínuo e reclassificações automáticas”, disse Zucchini.

A ROIT nasceu em 2011, em Curitiba, como uma consultoria tributária. Em 2016, expandiu os negócios para a gestão contábil, fiscal e financeira, com a utilização de recursos tecnológicos.

O foco são empresas que optam pelo regime tributário de lucro real. Além disso, a empresa desenvolve as próprias soluções com inteligência artificial e robotização, integradas a softwares de ERP e bancos.

Com sede em Alphaville, em Barueri (SP), a Taxbook foi fundada em 2017. Oferece serviços de assessoria fiscal e tributária, consultoria em projetos SAP e J1BTAX, além de treinamentos especializados.