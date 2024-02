O adeus da Cielo à bolsa? BB e Bradesco anunciam OPA

A Cielo está prestes a dar adeus à bolsa. Os principais acionistas da companhia, Banco do Brasil e Bradesco, anunciaram nesta segunda-feira que vão fazer uma OPA para adquirir até a totalidade das ações em circulação, fechando o capital da companhia e tirando-a do Novo Mercado. Além dos dois bancos, também participa da oferta a EloPar, holding que ambos controlam, a Livelo e Alelo. A operação ainda depende de registro da Comissão de Valores Mobiliários.

Por enquanto, o que se sabe é que o preço ofertado será de R$ 5,35 por ação, um prêmio de 6,3% sobre o fechamento desta segunda-feira. Gestores com posição relevante apontam que o preço ofertado é muito baixo. "Está de graça, avaliando a companhia a 7 vezes lucro, não faz sentido", diz um deles.

No último ano, a companhia apresentou lucro líquido de R$ 480,8 milhões, queda de 1,9% em relação a 2022. De acordo com o comunicado, 2023 representou "mais marco na retomada de lucratividade", com uma agenda de excelência operacional e busca de mais eficiência.

Pelas regras da CVM, ofertas públicas de aquisição precisam ter o aval de acionistas que correspondam a dois terços do capital da empresa. Caso isso não seja atingido, os ofertantes podem comprar até um terço do que está em circulação. No comunicado desta noite, nem Bradesco nem BB divulgaram o que pretendem fazer caso não consigam chegar à totalidade das ações — uma informação que deve vir nos próximos comunicados.

A 'OPA surpresa' encerra uma trajetória complexa da Cielo na bolsa. A companhia conviveu, durante todo o tempo como uma empresa listada, com a expectativa de investidores a respeito do que aconteceria na divisão societária entre BB e Bradesco, uma convivência longe de ser simples.

Uma das ações que mais subiram em 2022, com um salto de 130% nos papéis, impulsionado por revisões positivas nos resultados, a companhia conseguiu manter boa parte dos ganhos até aqui. Nos últimos 12 meses, os papéis acumulam queda de 1,57%. Hoje, a Cielo vale R$ 13,67 bilhões na B3.