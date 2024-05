No Dia das Mães, fundadora do Nubank anuncia gravidez de seu quarto filho

No Dia das Mães, a cofundadora do Nubank, Cristina Junqueira, usou suas redes sociais para anunciar a gravidez do seu quarto filho. A empresária – que tem um patrimônio de US$ 1,4 bilhão de acordo com a última lista da Forbes – fez história ao tocar o sino Nyse em dezembro de 2021, grávida de oito meses da sua filha mais nova, Anna.

Junqueira fundou o Nubank em 2013 ao lado de David Velez e Edward Wible e se tornou a primeira banqueira self-made do Brasil a chegar na lista do bilhão.

Enquanto construía o que veio a se tornar um dos maiores bancos do país, teve também três filhas – numa trajetória inspiradora para as mulheres que tentam equilibrar carreira e maternidade e sonham tanto com o sucesso profissional quanto com uma família numerosa.

LEIA MAIS: As dicas de Cris Junqueira para conciliar filhos, negócios e quarentena

Alice, a filha mais velha de Junqueira, nasceu em setembro de 2014, quando o Nubank estava colocando seu primeiro produto na rua. O pitch para a primeira grande captação do banco foi feito quando ela estava grávida de sete meses – os papéis foram assinados quando ela já estava na maternidade, conforme contou à Exame em 2021.

Na entrevista, ela fala sobre a carga mental e as renúncias que faz para equilibrar os papéis de mãe e empresária. Reconhecendo seus privilégios, ela afirma que o impasse entre carreira e maternidade não deveria existir.

“Não posso deixar de mencionar quão importante é ter um companheiro que participa e assume suas responsabilidades enquanto pai para que eu consiga conciliar todas as tarefas da maternidade e da minha carreira”, afirmou a banqueira.

Nesse sentido, o Nubank tem uma política de licença para companheiros ou companheiros de pessoas grávidas de 120 dias: todo funcionário com um recém-nascido em casa, seja homem ou mulher, tem direito as quatro meses. A licença maternidade é de 180 dias.

Muito ativa na sua conta do Instagram, onde ficou famosa pelo seu estilo ‘sincerão’ nas caixinhas de perguntas que abre toda sexta-feira, a empresária dá dicas sobre carreira e fala sobre seus valores na criação das filhas.

Junqueira é mãe também de Bella, de cinco anos, e Anna, de dois anos. Todas as filhas têm nomes de princesas da Disney, outra paixão da empresária.

O anúncio da nova gravidez tem outro simbolismo: vem na mesma semana em que o Nubank chegou à marca de 100 milhões de clientes.