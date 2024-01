“Não estamos fazendo um bom trabalho para conter aquecimento global”, diz CEO da Raízen

As principais economias globais e as organizações privadas não estão fazendo um bom trabalho para desacelerar os impactos das mudanças climáticas. A análise é Ricardo Mussa, CEO da empresa Raízen. “Ano passado foi o mais quente até agora e o ambiente suplica por mudanças.”

Mussa encabeça um dos grupos de trabalho do B20 Brasil, lançado nesta segunda-feira, 29, na Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (FIRJAN), no Rio de Janeiro. Desde a criação do B20, braço de negócios do G20, essa é a primeira vez que o Brasil assume a coordenação. “Nas edições passadas do B20, eu vi muitas boas ideias, mas ainda tem muita dificuldade em colocar isso em ação. Então os objetivos [agora] são para colocar tudo em ação.”

Segundo o executivo, o desafio é fazer o trabalho em escala global. “Vejo muitas iniciativas que estão sendo feitas na Europa e nos Estados Unidos que não são tão óbvias. Queremos criar uma vitrine de ideias para o mundo. Sinto que estamos no momento certo para tomar as iniciativas”, diz Mussa.

Nos grupos de trabalho do B20, o presidente da Raízen é acompanhado de outros executivos de grandes empresas como Walter Schalka, CEO da Suzano e Gilmar Tomazoni, da JBS. “Até 2032 veremos um crescimento mais forte no comércio do sul global, porque o comércio entre o sul e o norte vai crescer de forma mais lenta. Esses indicadores sugerem uma tendência positiva, oferecendo uma oportunidade de crescimento. É preciso, no entanto, um sistema global justo e aberto”, diz Francisco Gomes Neto, CEO da Embraer.

Um dos desafios para a longevidade das empresas e a sustentabilidade da economia global passa pela acessibilidade das ferramentas de inteligência artificial. “O desenvolvimento rápido da tecnologia e a forma como ele facilita novos produtos e modelos de negócios pode ajudar a enfrentar esses desafios. Mundo físico e digital devem ser encarados como uma coisa só”, diz o CEO da Tupy, Fernando Rizzo, que coordena os trabalhos do grupo de tecnologia.

O representante do Brasil no B20 é Dan Ioschpee, presidente do Conselho de Administração da fabricante de autopeças Ioschpe-Maxion.