Na Multiplan, saída do OTPP vira ganha-ganha para acionistas

Do limão, uma limonada – ou uma bela caipirinha. O que poderia ser um detrator para a Multiplan, a saída do Ontario Teachers Pension Plan (OTPP) do bloco controlador acabou se aprovando um gerador de valor.

A companhia anunciou que a fatia de 18,5% vai ser comprada tanto pela família Peres – reforçando o seu compromisso com o negócio –, quanto pela própria Multiplan por um valor total de R$ 2,5 bilhões – ou R$ 22,21 por ação, um desconto de 16% em relação ao valor de tela.

Do valor total, os Peres vão desembolsar R$ 471 milhões para aumentar sua fatia.

O restante, cerca de R$ 2 bilhões, virá na forma de um programa brutal de recompra de ações, com posterior cancelamento – o que aumenta a liquidez dos papéis e eleva o lucro por ação.

Pelo valor fechado, a Multiplan está precificando os ativos a um cap rate de 13,7%, considerando a previsão de receita para 2025, um preço atrativo especialmente considerando o portfólio premium de shoppings da companhia.

A título de comparação, outras transações, como as feitas pela Allos na venda de parte de seus shoppings para fundos de investimento imobiliário (FII), avaliaram os ativos em 8%.

(O cap rate é uma razão da receita com aluguéis pelo valor pago pelos ativos – quanto menor, mais valorizado o empreendimento.)

“Foi o melhor cenário que poderia acontecer. Sem overhang e com criação de valor para o acionista”, diz um gestor que tem o papel no portfólio.

Na expectativa de uma resolução que incluísse recompra ou distribuição de dividendos extraordinários, o mercado já tinha antecipado parte do movimento.

Hoje, num dia negativo para o Ibovespa, a Multiplan negocia em baixa de 0,90%, a R$ 26,30 – ainda abaixo dos pares de shoppings, que caem com o aumento da taxa de juros de longo prazo.

O programa de recompra depende da aprovação de assembleia de acionistas, convocada para o dia 21 de outubro. Apenas os minoritários votarão, com abstenção da família Peres e do OTPP.

Após a conclusão do negócio, a família Peres deve sair de 26% para 35% do capital, enquanto o free-float vai passar de 55% para 65%.

A Multiplan vai precisar levantar dívida para fazer o programa de recompra, mas tem um espaço confortável no balanço para isso. A alavancagem, hoje em 1,3 vez dívida líquida/EBITDA, deve passar para 2,4 vezes.

“A companhia vai ter espaço para continuar seus planos de capex, principalmente por meio de expansões, de entrar em novos M&As, se necessário”, disse em relatório o analista Gustavo Cambauva, do BTG (do mesmo grupo de controle da Exame).

Segundo ele, mesmo com o negócio já precificado, a empresa ainda negocia a um múltiplo bastante atrativo, de 10,8 vezes em relação ao fluxo de caixa dos ativos para 2025.