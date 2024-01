Na Minerva, short squeeze à vista

Num combo de casos da vaca louca, resultados abaixo do esperado e temores em relação à aquisição dos frigoríficos da Marfrig na América do Sul, os papéis da Minerva vêm em forte baixa desde o ano passado e estão negociados nas mínimas desde março de 2019, apesar do bom momento para o ciclo do gado.

Ao mesmo tempo, nos últimos dias, as posições short – apostando na queda – dispararam, chegando a 14% das ações disponíveis para negociação. Para a XP, que aposta num 2024 mais positivo para a companhia, a movimentação tem todos os ingredientes para formar um short squeeze.

Hoje, os papéis da Minerva estão entre as maiores altas do Ibovespa, com valorização de 5,19%.

Os analistas Leonardo Alencar e Pedro Fonseca apostam que os resultados do quarto trimestre devem vir melhor que o consenso de mercado, com bons volumes no Brasil associados a uma melhora nas operações internacionais e nas margens.

Além disso, há a expectativa de que a conclusão da compra dos frigoríficos da Marfrig possa ocorrer antes do esperado. Com sobreposições de operações importantes em alguns estados, algumas questões levantadas pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) em dezembro levantaram uma luz amarela, de que o processo pudesse ser submetido a um rito ordinário e ser aprovado apenas no fim do primeiro semestre.

Segundo a XP, a análise do Cade deve ser dividida em dois grupos. Para uma parte dos estados, como Rondônia, Mato Grosso e Goiás, em que há uma concentração maior dos negócios, a agência deve seguir o rito tradicional de análises. Nos demais, em que existe uma concentração menor dos negócios, os analistas esperam um processo mais acelerado.

“A empresa respondeu os questionamentos do Cade mais rápido que o esperado”, afirma a equipe da XP em relatório. “Isso deixa espaço para uma aprovação no fim do primeiro trimestre, como sinalizado pela companhia, ainda que esse não seja nosso cenário básico.” Nas contas da XP, a Minerva poderá ser negociada a 4,3 vezes EV/Ebitda depois da conclusão do negócio.

A combinação de fatores positivos com uma posição ainda leve dos investidores no papel pode levar a um movimento súbito de alta, diz a XP. “Cada fato separado não é suficiente para aumentar o otimismo”. Mas a combinação dessa quebra-cabeça com a disparada do short interest, sim, apontam os analistas.