Menos um na B3: Actis e GIC lançam oferta para fechar capital da Serena Energia

A Actis e o GIC, do fundo soberano de Cingapura, anunciaram hoje uma oferta pública de aquisição (OPA) para fechar o capital da Serena Energia – que está engrossando a longa fila de empresas de saída da B3 nos últimos anos.

As gestoras estão oferecendo R$ 11,74 por ação para tirar a geradora de energia da Bolsa – um prêmio de 10% sobre a cotação de fechamento de ontem. Desde o começo do ano, no entanto, os papéis já tinham dobrado de valor, saindo de R$ 5,33 para R$ 10,66.

O INSIGHT antecipou a operação, sinalizando o interesse do GIC, há exatos três meses.

A Actis é o maior acionista da Serena, com 26,8% do capital. Sua entrada na empresa aconteceu em 2022, a um preço de R$ 16 por ação, muito acima do valor atual mesmo após a disparada recente dos papéis na bolsa.

Comprada pela General Atlantic global no ano passado, a empresa de private equity ficou mais parada em relação à investida até outubro do ano passado, quando saíram todas as aprovações que sacramentaram a entrada do novo controlar.

Conforme noticiado pelo INSIGHT, desde então, em conversas reservadas, vinha manifestando interesse de fechar o capital da Serena – mas, com um cheque elevado para fazer a operação sozinha, quer um parceiro, de preferência do setor de infraestrutura, no negócio.

A entrada em campo do GIC ajudou a estabelecer um preço que fizesse sentido para a Tarpon, de Zeca Magalhães que é acionista de longa data da Serena e hoje tem 20% das ações. A gestora já topou o preço proposto.

O CEO e fundador da empresa, Antonio Bastos, que tem 12,3% das ações, também participará da oferta, entrando num veículo criado pela Actis e o GIC. Ele vai continuar à frente da companhia.