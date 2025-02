Meli continua a crescer forte e melhora margem no 4o tri; ação sobe 11%

Quando o Mercado Livre divulgou seus números do terceiro trimestre, parte dos investidores se assustou com as provisões por causa do crédito. Também havia uma pulga atrás da orelha com a queda nas margens. Mas o quarto trimestre já trouxe números que podem acalmar os mais avessos às pressões de curto prazo -- logo após a divulgação, no pós-mercado de Nova York, a ação saltava 11,40%.

A varejista online é vocal na sua estratégia de crescimento agressiva tanto no e-commerce quanto na operação da fintech. E os números de outubro a dezembro já mostraram melhora de rentabilidade sequencial. A margem operacional, por exemplo, passou de 10,5% no terceiro trimestre para 13,5% no último trimestre de 2024.

SAIBA ANTES: Receba as notícias do INSIGHT no Whatsapp

O indicador também foi 0,60 ponto percentual melhor do que no mesmo intervalo de 2023, puxado por execução eficiente e gestão disciplinada de custos na rede logística, ganhos de eficiência em taxas de coleta e alavancagem operacional em vendas, marketing e desenvolvimento de produtos. Um esforço que anulou o impacto negativo das provisões de perdas na operação de crédito do Mercado Pago.

No quarto trimestre, a companhia registrou receita líquida de US$ 6,1 bilhões, um aumento de 37% em relação ao mesmo período do ano anterior. Já o lucro líquido de US$ 639 milhões representou um crescimento significativo de 67% na base anual, excluindo custos não recorrentes do mesmo período de 2023. O volume de vendas brutas (GMV) atingiu US$ 14,5 bilhões, crescendo 8% na mesma base comparação.

A empresa ultrapassou 100 milhões de compradores únicos anuais no marketplace, enquanto sua fintech, Mercado Pago, alcançou 61 milhões de usuários ativos mensais, um crescimento de 34% ano contra ano.

Além disso, o Mercado Livre gerou US$ 1,3 bilhão de fluxo de caixa livre ajustado ao longo do ano, com um forte desempenho no quarto trimestre, onde registrou US$ 680 milhões.

"Acreditamos que o poder do nosso ecossistema está cada vez mais evidente, com cada componente reforçando o engajamento entre os demais", diz Richard Cathcart, diretor de Relações com Investidores do Mercado Livre.

No Brasil, o GMV cresceu 32% em moeda local, demonstrando a resiliência da empresa diante do avanço de concorrentes asiáticos. Para manter sua liderança, o Mercado Livre investiu em logística, parcerias com grandes marcas e um programa de fidelidade robusto.

A empresa reforçou seu sortimento com a chegada de grandes marcas como Natura, Lancôme e Ralph Lauren ao marketplace. Além disso, 49% das entregas no Brasil foram realizadas no mesmo dia ou no dia seguinte, o que a empresa destaca como uma de suas vantagens competitivas para enfrentar o avanço dos outros players.

Além da rapidez na entrega, o Mercado Livre percebeu que uma parte dos consumidores prefere opções de frete grátis mesmo que isso signifique um prazo maior para recebimento. Para atender a esse perfil de cliente, a empresa tem ajustado sua operação logística, oferecendo mais flexibilidade na escolha das opções de entrega.

"O que temos feito ao longo dos últimos 18 a 24 meses é adicionar uma camada de flexibilidade na nossa logística para que a gente também possa oferecer isso. Então, dentro do nosso loyalty, por exemplo, oferecemos um pre-shipping threshold (valor mínimo de compra) mais baixo se o consumidor está disposto a esperar mais alguns dias para receber o produto", diz Cathcart.

"Sempre enfrentamos concorrência. O mercado muda, mas estamos confiantes na nossa proposta de valor", continua Cathcart. "Nosso foco segue sendo melhorar a experiência do usuário, ampliando a oferta de produtos e entregando cada vez mais rápido".

México e Argentina: mercados em expansão

O Mercado Livre segue crescendo em seus principais mercados internacionais. No México, o GMV aumentou 28% em moeda local, mantendo um ritmo forte e consolidando o país como uma das principais frentes de crescimento da companhia.

Já na Argentina, as vendas no marketplace subiram 18% no quarto trimestre, refletindo uma recuperação gradual do consumo e a desaceleração da inflação no país.

A operação argentina ainda se destacou pelo aumento na oferta de crédito, que voltou a crescer após um período de cautela. "Se a melhora macroeconômica continuar, estamos bem posicionados para expandir tanto no e-commerce quanto nos serviços financeiros", diz Cathcart.

Fintech e crédito: Mercado Pago como motor de crescimento

O Mercado Pago segue como uma peça-chave na estratégia da companhia. A carteira de crédito da fintech atingiu US$ 6,6 bilhões, um aumento de 74% ano contra ano, impulsionado principalmente pelos cartões de crédito.

Nesta semana, um relatório do Citi destacou que a carteira de crédito do Mercado Pago no Brasil atingiu R$ 6,98 bilhões em janeiro, crescendo 17,7% em relação ao ano anterior. Além disso, o índice de inadimplência acima de 90 dias caiu 20 pontos-base em relação ao mês anterior, o que reforça que a qualidade da carteira segue sob controle. "O crédito continua sendo um fator essencial para o crescimento do GMV", destacou o relatório.

Apesar do crescimento acelerado do crédito, a qualidade da carteira segue sólida, com níveis de inadimplência estáveis e provisões menores como percentual do portfólio. Esse equilíbrio, aliado à forte margem financeira em todos os produtos, reforça a confiança na expansão sustentável do negócio de crédito.

"A inadimplência até melhorou um pouco neste trimestre. A qualidade da carteira é super saudável e não vimo evidência de alguma piora. Então, estamos confiantes para continuar crescendo", diz o diretor de RI.

O Mercado Pago também viu seus depósitos crescerem mais de 100% ano contra ano, refletindo a maior adoção da conta digital. "Temos a conta digital que mais remunera no Brasil e estamos cada vez mais integrando nossa oferta de crédito ao ecossistema do Mercado Livre", diz Cathcart.