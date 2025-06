Mais um M&A entre gestoras: Asa compra Gauss Capital e Okumura assume como head da asset

Editora do EXAME IN

Em mais um movimento de consolidação na indústria de fundos de investimentos, a ASA, de Alberto Safra, adquiriu a Gauss Capital, gestora independente criada em 2014 por Fabio Okumura e focada em multimercados.

Com a aquisição, a Asa traz para dentro toda a equipe e os produtos da Gauss e Okumura assume como chefe da asset. O gestor é conhecido por sua trajetória de mais de três décadas no mercado financeiro, tendo atuado por muitos anos como chefe da Tesouraria do Itaú e foi sócio do Credit Suisse no Brasil.

Também passou por Bank Boston, JP Morgan Chase, Deutsche Bank e Chemical Bank.

Na Gauss, Okumura vai assumir a gestora multiestratégia, que tem R$ 4,77 bilhões sob gestão, de acordo com dados da Anbima, e atua nos segmentos de renda fixa, renda variável, multimercado, previdência e crédito. A Gauss tem R$ 716,4 milhões espalhadas no seu carro-chefe de multimercados e suas versão de previdência e o Zaftra, lançado em 2023 em parceria com Mauricio Moura, do Instituto Ideia, para investir em todo o mundo com base nos resultados de eleições.

"A chegada de Okumura, um profissional tão experiente para liderar a Asset, e a qualidade do time dele representam um reforço importante no compromisso do ASA de gerar valor sustentável a longo prazo e inovar na gestão de patrimônio", disse o ASA em nota.

“Depois de mais de 10 anos liderando o projeto da Gauss, estou muito feliz com a oportunidade de trazer tudo o que construímos nesse período para o ASA, uma instituição financeira sólida, dinâmica e diversificada e que traz um legado de gerações atuando no mercado financeiro”, afirmou Okumura.

A ASA Asset é um dos segmentos de atuação do ASA, que também opera com outras quatro verticais de negócios: ASA Empresas, ASA Investments, ASA Private e ASA Wealth.

Essa é a quarta aquisição feita pela Asa Asset, que incluiu a compra da Itaim Asset em 2020, a Core Real Estate em 2022 e a T3 - Tower 3 em 2023.

A indústria de fundos, especialmente os multimercados vem passando por um forte movimento de consolidação nos últimos anos, em meio aos saques vultosos registrados desde o pico de captação em 2021. Diante da seca de captações, nos últimos meses, algumas casas fecharam as portas, como a Miles Capital e a Blue Line.

Na semana passada, a HIX Capital, dos irmãos Gustavo e Rodrigo Heilberg, anunciou a compra da GEO Capital, gestora fundada por Pino Di Segni e focada em investimentos em ações internacionais.