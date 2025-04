De volta à mesa: Totvs retoma negociação com a Stone pela a Linx — agora, com exclusividade

A Totvs retomou as negociações com a Stone pela compra da Linx, negócio de softwares para varejistas — trazendo de volta pra mesa a possibilidade de uma venda que já tinha sido descartada pela própria empresa de meios de pagamento.

Em fato relevante publicado na noite desta sexta, 25, a Totvs informou que celebrou com a Stone termo para negociação com um período de exclusividade.

A Totvs, que competiu com a Stone pela compra da Linx em 2021, sempre foi aventada como um dos nomes mais óbvios para a aquisição. Mas, em fevereiro, soltou um fato relevante afirmando que tinha desistido do processo.

O documento, na época, tinha sido interpretado como uma espécie de ultimato da Totvs.

Fontes que acompanham a transação afirmam que a Stone vinha jogando duro em relação a valuation com a Totvs, afirmando que tinha propostas mais interessantes de outros proponentes para conseguir um preço melhor.

A Totvs decidiu sair de cena publicamente — em tese, obrigando a Stone mostrar se realmente propostas assim tão interessantes.

No balanço do quarto trimestre, a Stone informou que tinha desistido da venda por ora porque nenhuma das propostas atingiu o “valor intrínseco” que ela enxergava na Linx.

Com excesso de capital e quase R$ 5 bilhões em caixa, de fato, a empresa de pagamentos não precisava ter pressa na venda do ativo.

No mesmo balanço, fez uma baixa contábil de R$ 3,5 bilhões na Linx, reduzindo o valor do braço de softwares de R$ 7,5 bilhões para R$ 4 bi.

A retomada da negociação com a Totvs sugere, segundo gestores ouvidos pela Exame, que o valor oferecido pela empresa de tecnologia não deve estar tão abaixo do que a própria Stone determinou no impairment do balanço do quarto trimestre.

“No final, se conseguir vender por R$3 bilhões ou um pouco mais, vai ter sido um desfecho melhor do que o esperado pelo mercado lá no começo”, diz um gestor que acompanha a empresa.