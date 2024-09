"Compromisso de longo prazo": A carta de saída de André Street do conselho da Stone

Editora do EXAME IN

Um dos maiores empreendedores da história recente no Brasil, André Street deixou o cargo de chairman da Stone em março deste ano.

Fundada há 11 anos, em pouco menos de uma década, a empresa chacoalhou o mercado das "maquininhas" no Brasil e se tornou uma gigante com market share de 20% do processo de transações de cartões.

Street nunca ocupou o cargo de CEO, mas sempre foi visto como a mente e o esteio da companhia.

A decisão de saída foi construída ao longo de anos, com um processo cuidadoso de recomposição e seniorização do conselho, que teve início no começo de 2022. Mas foi tomada da porta para dentro – e pegou os investidores de surpresa, levando a questionamentos sobre uma eventual redução de participação.

Seis meses depois, sua carta de despedida aos funcionários – que até agora não tinha sido divulgada na imprensa – sinaliza o compromisso de longo prazo.

No texto, obtido com exclusividade pelo INSIGHT, ele destaca que se mantém como acionista de referência da companhia "pelo longo prazo" (ele é o maior acionista, com 37% do capital votante), chama os funcionários de "sócios" e reforça os valores de "amor e dedicação no serviço ao cliente".

Além disso, ele sublinha a importância do "trabalho em equipe com método", com um grifo que não parece sem propósito, após a crise provocada por um crescimento acelerado – e atrapalhado – da vertical de crédito, em 2021.

A seguir, a carta, enviada aos funcionários em 18 de março, na íntegra (grifos originais):

Queridíssimos parceiros (as) de jornada,

Antes de qualquer coisa, peço que cliquem neste link: MANIFESTO.

A Stone tem hoje quase 11 anos de idade e tornou-se uma das maiores e mais admiradas empresas do Brasil, devido ao seu espírito de servir aos pequenos empreendedores comerciantes do país. Passou por algumas crises e sobreviveu graças a uma equipe aguerrida e capaz, superou com resiliência e responsabilidade; emergiu muito mais forte.

A Stone hoje serve mais de 3,5 milhões de clientes em todas as regiões do nosso imenso país, processou mais de 408 bilhões de reais em 2023, teve mais de R$1,5 bilhão de lucro líquido e goza do título de melhor serviço do mercado com nota 8.9 de forma consistente.

Desde que nasceu, a empresa capitaneou um movimento fundamental para a evolução da economia brasileira: a competição na indústria de cartões de crédito que reduziu em mais de 80% o preço do MDR médio pago por pequenos comerciantes, significativa diminuição do custo da antecipação de recebíveis, estimada por especialistas em 70% do spread, criando através dessa modalidade também uma saudável competição ao crédito direto promovido pelos bancos a taxas muito mais altas. Esse movimento tornou o crédito muito mais disponível para a pequena empresa.

A Stone de forma direta trouxe mais de 12 bilhões de reais em investimentos estrangeiros de risco e longo prazo para o Brasil e incentivou centenas de milhares de empreendedores a criar seus negócios.

Para mim, a Stone é uma verdadeira obra social como devem ser as empresas.

São 15 mil funcionários diretos e mais de 25 mil indiretos, massivo investimento em tecnologia e desenvolvimento de software, setor que promove produtividade ao país. Bilhões de reais em impostos...

Construímos uma marca pautada em Valores sólidos e vividos — conhecida por servir com qualidade e respeitar o consumidor como poucos.

Investimos genuinamente nossos recursos sobrantes em educação de base, fomentando o conhecimento, a ciência e a tecnologia, através das crianças que querem estudar, evoluir e levar nosso país pra frente. Investimento feito em silêncio e com amor — 2 mil medalhas só em 2023 — Alphalumen.

A Stone é lugar de quem anda para frente. É progresso, é o pedaço do Brasil que dá certo. Você é parte indissociável disso.

Hoje, deixo a administração, mas mantenho-me como Acionista de Referência da Cia junto com vocês (meus sócios) para o longo prazo. Estarei sempre à disposição de vocês para, como sempre, servir, provocar ideias e indicar clientes precisando do carinho e da efetividade que só a Stone tem para dar.

Confio na liderança do Pedro Zinner e dos nossos sócios, confio em cada um de vocês para nos conduzir pelos novos mares. Com sabedoria e humildade vamos continuar crescendo e encantando as pessoas.

Mantenham o amor e a dedicação no serviço ao cliente, o espírito aguerrido de sempre, invistam em tecnologia de forma consistente para continuar evoluindo de forma exponencial e lembrem que somente o trabalho em equipe com método nos levará para o próximo estágio.

Continuem andando para frente, para trás nem para tomar impulso!

Um abraço apertado e um beijo no coração,

André Street