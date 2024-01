Com plano de R$ 2 bi, 3Tentos traz o impulso que mercado esperava para a ação

Os papéis da 3Tentos, empresa focada em grãos e insumos agrícolas, abriram em alta de 8% nesta manhã, após a companhia anunciar um novo plano de investimentos até 2030 que vai contemplar desembolsos de R$ 2 bilhões. Metade do valor será destinado à entrada da companhia gaúcha em etanol de milho, com uma fábrica no Mato Grosso.

O restante dos recursos está dividido em inauguração de novas lojas – com a meta de chegar a 100 até 2030, ante as 70 atuais – aumento na produção de biodiesel e de fertilizantes.

A maior parte dos desembolsos será feita nos dois primeiros anos (73% até 2025), com os demais 25% constituídos nos anos remanescentes. Do total, 30% vai vir do próprio caixa, 25% através de operações estruturadas a serem contratadas e 45% através de outras fontes de financiamento de longo prazo.

Para Thiago Duarte, do BTG Pactual (do mesmo grupo de controle da Exame), além de o desembolso anunciado ser menor do que o esperado, o plano entrega pontos amplamente aguardados pelos investidores desde que a companhia comprovou a capacidade de execução de seu plano mostrado no IPO, realizado em 2021. "Esse pode ser o catalisador que as ações de 3Tentos estavam esperando", aponta o analista.

Além disso, negociada a 9x o lucro previsto para 2024, a companhia está barata diante do nível de retorno que é capaz de trazer, aponta o banco. Por exemplo, a meta de chegar a 71 lojas somente em 2025 será atingida já neste ano -- o que reforça o voto de confiança no mercado diante do novo plano.

Em relatório, a XP também elogia o plano e diz apenas que fato de a companhia não recorrer a um follow-on, aumentando a liquidez da companhia que tem se tornado a “queridinha” no setor de agro, desapontou.

Etanol

A ambição é construir um ecossistema ligado ao etanol, trazendo diversificação para o portfólio sem perder de vista o contato com o produtor. A companhia não apresentou, no call desta manhã, dados a respeito de projeções de preços de venda do combustível considerados em seus modelos, se limitando a afirmar que considera preços similares aos dos pares de mercado.

Nas contas do BTG Pactual, o custo de construção de R$ 3,2/litro implícito no investimento é mais baixo do que o que a São Martinho gastou recentemente em sua unidade de processamento de milho, apesar de compartilhar infraestrutura com a produção de uma usina de cana-de-açúcar.

A fábrica será localizada em Porto Alegre do Norte, em uma planta que também vai produzir DDG (um subproduto usado como ração animal). A capacidade de produção da empresa será de mais de 350 mil litros por ano.

“O beneficiamento do milho originado em MT, onde mais da metade das áreas cultivadas com soja já cultiva milho 2ª safra, deverá fortalecer ainda mais seu braço varejista. A localização da nova usina no extremo leste do estado (cidade de Porto Alegre do Norte) deverá amenizar a pressão competitiva com as 12 usinas de etanol de milho já existentes no MT”, afirma o BTG.

Nas contas da XP, a planta de etanol poderá adicionar de R$ 150 milhões a R$ 200 milhões em Ebitda para a companhia em 2026.

Novas lojas e mais

No plano de investimentos, a 3Tentos também contempla um investimento em novas lojas, principalmente no Vale do Araguaia. A ambição é chegar a 100 lojas até 2030 (hoje são 63), em um investimento de R$ 280 milhões. Ao chegar nessa marca, a empresa gaúcha terá, no Mato Grosso, seu principal mercado -- uma mudança em relação à tese do IPO, que previa expansão no RS.

Para o banco, a ambição de aumentar o número de lojas mostra a confiança de que a companhia consegue entregar consolidação da indústria de forma orgânica. Com base nos dados disponíveis, as 30 novas lojas vão trazer uma receita incremental de R$ 1,2 bilhão, além de ganhos de market share.

A companhia também vai investir no terminal de Miritituba, no Pará, em uma joint venture com a Camramuru, que vai demandar R$ 200 milhões.

Por fim, também vai investir em ampliar a capacidade de beneficiamento de soja, bem como da produção de sementes e fertilizantes. Ao final do ciclo de investimentos, a companhia vai processar 10,5 mil toneladas de soja (em relação às 6,8 mil toneladas atuais) e vai produzir 2,5 mil metros cúbicos de diesel por dia.