CEO maromba, ação porrada: Uma nova “tese” para os vencedores do S&P

Corpo são, mente sã. A atividade física costuma ser rotina na vidas dos CEOs e das CEOs das grandes empresas. Mas uma teoria sugere que muito além do cardio, quem levanta peso tem as ações de maior performance.

A tese surgiu a partir da postagem de um usuário do X que testou o que seria um ETF com empresas comandadas por CEOs que pegam pesado na academia ou praticam algum esporte de combate.

Batizado de Deadlift [Levantamento Terra, em português], o ETF teria superado o rendimento do S&P 500 em 140% nos últimos quatro anos.

🏋️ I made a Deadlift ETF with only companies with CEOs that lift weights or do fight sports (not just cardio)

It outperforms the S&P500 by 140% or 2.4x over the last 4 years!

Lifting weights = $$$ pic.twitter.com/BwALkXgKFG

— @levelsio (@levelsio) August 19, 2024