Breaking: Cade aprova fusão de Arezzo e Soma sem restrições

O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) acaba de dar aval para a fusão entre a Arezzo e o Grupo Soma, sem restrições, numa etapa importante para a conclusão da transação anunciada no começo de fevereiro e que vai criar uma gigante com faturamento combinado de mais de R$ 12 bilhões.

As companhias já haviam sinalizado que não esperavam problemas com o órgão de defesa da concorrência, já que têm atuação complementar em moda feminina e calçados, segmentos altamente pulverizados no Brasil.

Segundo cronograma apresentado na época do anúncio, a ideia é chamar assembleias de acionistas de ambas as empresas para validar a operação ainda no primeiro semestre de 2024.

A expectativa era fechar todas as etapas do negócio, que envolvem a incorporação da Soma pela Arezzo e uma troca de ações de igual para igual até 2025 – mas a aprovação célere do Cade sinaliza que o processo pode ser mais rápido que o esperado.