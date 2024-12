Aporte da Ultrapar traz alívio pontual, mas Hidrovias do Brasil ainda tem desafios no horizonte

Repórter Exame IN

Na Hidrovias do Brasil, uma solução de curto prazo jogou ainda mais luz para os desafios de longo prazo.

Com condições macroeconômicas adversas e pela desvalorização de suas ações, a empresa optou pelo cancelamento de um aumento de capital privado que visava captar entre R$ 1,2 bilhão e R$ 1,5 bilhão e daria reforço de caixa em momento de pressões financeiras.

Diante do embróglio, um dos caminhos encontrado pela Ultrapar, sua acionista de referência, foi adiantar R$ 500 milhões em um Acordo de Futuro Aumento de Capital (AFAC). Veio o alívio pontual, mas ficou clara a ausência de soluções estruturais.

SAIBA ANTES: Receba nossos INSIGHTS em primeira mão pelo Whatsapp

O aporte da Ultrapar é essencial para mitigar as pressões de liquidez imediatas, considerando que a Hidrovias tem um pagamento de dívida significativo, de cerca de US$ 150 milhões (aproximadamente R$ 925 milhões), previsto para janeiro de 2025.

Contudo, a empresa terminou o terceiro trimestre de 2024 com R$ 758 milhões em caixa e uma expectativa de queima de recursos no quarto trimestre devido a problemas operacionais, como restrições de navegação em seus principais corredores logísticos. Essa situação elevou preocupações no mercado quanto à capacidade da companhia de honrar seus compromissos.

Para os analistas da XP Investimentos, o AFAC é visto como um desenvolvimento positivo, já que oferece a alternativa de menor custo frente a uma emissão de dívida mais onerosa que seria esperada nesse cenário.

A decisão de adiar o aumento de capital também reflete o ambiente desafiador enfrentado pela empresa. O preço das ações, fixado em R$ 3,40 para a oferta, caiu para R$ 2,80, tornando a emissão "out of the money" e reduzindo o interesse de investidores.

Em meio à incerteza, o AFAC firmado com a Ultrapar oferece um alívio temporário e sinaliza o comprometimento do acionista majoritário com a recuperação da companhia.

Ainda assim, analistas apontam que soluções mais robustas são necessárias. Entre as alternativas especuladas estão a venda de ativos, que pode representar até 20% da receita, e uma eventual incorporação pela Ultrapar, que já detém 40% de participação na empresa.

Segundo a equipe de analistas do Citi, sem a emissão de novas ações, a alavancagem da Hidrovias deve permanecer elevada, possivelmente acima dos covenants financeiros da companhia, o que adiciona incertezas ao plano de expansão.

A alavancagem da Hidrovias é outro ponto de atenção. Com uma dívida líquida equivalente a 6,1 vezes o EBITDA no terceiro trimestre de 2024, a expectativa é de que o aporte da Ultrapar reduza esse indicador para 5,3 vezes.

Um novo aumento de capital, esperado para o primeiro trimestre de 2025, poderia reduzir ainda mais esse número para um patamar entre 3,5 e 4,1 vezes, dependendo do tamanho da captação.

No entanto, a execução dessa estratégia dependerá de condições de mercado mais favoráveis e da capacidade da companhia de recuperar a confiança de investidores.

Embora o AFAC forneça um alívio imediato, a ausência de detalhes claros sobre o plano de expansão e reestruturação financeira mantém uma visão cautelosa, destaca o time da XP.

Olhando para o futuro, os desafios permanecem. A Hidrovias tem uma carteira de clientes concentrada, com apenas três empresas gerando mais de 60% de sua receita em 2023, além de estar exposta a riscos climáticos e à volatilidade do mercado de commodities.

Por outro lado, o comprometimento da Ultrapar e as medidas para flexibilizar a estrutura de capital, como o aumento no limite de venda de ativos, podem oferecer alguma estabilidade no curto prazo.

Ainda assim, a falta de um plano claro de expansão e reequilíbrio financeiro continua sendo uma preocupação central para analistas e investidores, como destacado tanto pela equipe da XP Investimentos quanto pelos analistas do Citi.

Embora mantenha uma "visão cautelosa" para o curto prazo da Hicrovias do Brasil, a XP segue com recomendação de compra do papel. O Citi mantém uma recomendação neutra, com preço-alvo de R$ 3,80, um prêmio de 36% sobr eo último fechamento.

Nesta sexta-feira, 27, os papéis da companhia de logística caem 1,79%, para R$ 2,75. O papel acumula perda de 25% em 2024.