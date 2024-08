Apollo paga US$ 600 milhões e vira sócio da Vale em subsidiária árabe

A Vale arranjou um sócio para uma de suas subsidiárias árabes.

A companhia está vendendo 50% de participação da empresa de logística Vale Oman Distribution Center (VODC), que opera terminal marítimo em Sohar, Omã, para o Apollo.

O fundovai pagar US$ 600 milhões para ter metade da joint-venture, que tem amplo cais de águas profundas e um centro

integrado de blending e distribuição de minério de ferro com capacidade nominal de 40 milhões de toneladas por ano.

A conclusão do acordo é esperada para o segundo semestre. A negociação não envolve a Vale Oman Pelletizing Company, outro braço da mineradora em Omã. O ativo segue sendo 100% da Vale.

Há um ano, a companhia vendeu 13% da VBM (Vale Base Metals) para a Manara Minerals, uma joint-venture formada pela mineradora Ma’aden e o PIF (Fundo de Investimento Público) da Arábia Saudita), e para a empresa de investimentos Engine No. 1. As duas pagaram US$ 3,1 bilhão pela participação do negócio de metais básicos, com produção de cobre e níquel, entre outros.

Neste ano, a empresa foi mais às compras, ficando com 15% do complexo Minas-Rio, que pertencia à Anglo American e pelos quais pagou US$ 157 milhões. Também comprou da Cemig a participação na Aliança Energia, por R$ 2,7 bilhões.

A venda da fatia da VODC depende de aprovações regulatórias.